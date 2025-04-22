Murat Övüç, Ankara’da D düştü

ANKARA’DA KONSERDE DÜŞEN MURAT ÖVÜÇ

Ankara’da sahne alan Murat Övüç, konserinin sonlarına yaklaşırken, sahneden inmek için hareket ederken ayağının takılması sonucu dengesini kaybedip yere düştü. Görevlilerin müdahalesine rağmen bu talihsiz düşüşten kurtulamayan Övüç, düşme anları izleyiciler tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, kullanıcılar arasında yoğun bir ilgi gördü. Övüç, konser sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Sahnede nazara geldim düştüm” sözlerini dile getirdi.