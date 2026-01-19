Murat Övüç’ün Tahliye Talebi Mahkeme Tarafından Red Edildi

murat-ovuc-un-tahliye-talebi-mahkeme-tarafindan-red-edildi

Sosyal medya aracılığıyla başörtüsü takarak bir video paylaşan Murat Övüç, çeşitli tartışmalara yol açmıştı. Ardından, söz konusu görüntüler sonrasında Övüç’ün Instagram hesabına erişim engeli konmuştu. Paylaştığı video nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla tutuklanan Övüç, cezaevine gönderilmişti.

AVUKATINDAN TAHLİYE TALEBİ

Yaklaşık bir ay boyunca cezaevinde kalan Övüç’ün tahliye edilmesi için avukatı talepte bulundu. Avukat, tahliye dilekçesinde şunları belirtti: “Müvekkil, kadınlar matinesi yapması ile tanınan bir kişidir. Bu etkinliğe katılan binlerce kadın var ve bunların çoğu kapalı kadınlardan oluşmaktadır. Hiçbirinin tepkisini çekecek bir davranışta bulunmayan müvekkil, yalnızca komedi yapmaktadır ve halk tarafından sevilmektedir. Kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle kamu davası açılmasının mümkün olmadığını, açılsa bile hüküm verilmesinin imkansız olduğunu ifade etti.”

TUTUKLULUĞU SÜRECEK

Ancak mahkeme, tahliye talebini kabul etmedi. Mahkeme, tutukluluk halinin devamına ilişkin olarak, ‘şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti’, ‘kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu’, ‘verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbirinin ölçülü olduğu’, ‘eylemin işleniş biçimi’ gibi nedenlerle tereddüt etmedi. Ayrıca, tutuklama sebeplerinde şüpheli lehine bir değişiklik olmadığına da dikkat çekildi.

