Murat Özdemir Gözaltına Alındı! Suç İddiası

Ebru Gündeş’in Dördüncü Evliliği Sarsıldı

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, geçtiğimiz yıl Dubai Başkonsolosluğu’nda sade bir tören ile dördüncü kez nikah masasına oturdu. Bu evlilik, büyük yankı uyandırdı ve günlerce magazin haberlerinde yer aldı. Ancak Ebru Gündeş’in evliliği, bu sefer bambaşka bir olayla tekrar gündeme geldi. Gündeş’in eşi Murat Özdemir’in Acarkent’teki villasının önünde gözaltına alındığı ortaya çıktı. Seyhan Avşar’ın haberine göre, Özdemir, Selahattin Yılmaz suç örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alındı.

Özdemir Adliyeye Sevk Edildi

Özdemir’in, suçlamaların ardından bazı organize sanayi bölgelerine çökmek amacıyla hareket ettiği iddia ediliyor. Bugün adliyeye sevk edilen Murat Özdemir’in durumu takip ediliyor.

Reza Zarrab ve Geçmiş Skandal

Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab, 2016 yılında ABD’de kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmış ve 130 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Zarrab, ABD yargısıyla yaptığı anlaşma sonrasında ifade verip serbest bırakıldı. Gündeş ile Zarrab, 11 yıllık evliliklerini 2021 yılında sonlandırmıştı.