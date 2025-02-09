Murat Sancak: Galatasaray’la Alakası Yok, Tiyatro Oynanıyor!

ADANA DEMİRSPOR BAŞKANI SANCAL’IN AÇIKLAMALARI

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray ile Adana Demirspor arasında gerçekleşen karşılaşmada yaşanan olaylarla ilgili olarak A Spor’a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sancak, “Bu Galatasaray’a yapılan hareket değil. Yüzde 99 belki de bugün yenilecektik. Ancak bazı yorumları görüyorum, beni Türkiye Cumhuriyeti’nde ne Ali Koç, ne Türkiye’nin en zengin adamı satın alabilir. Herkes bilsin bunu.” şeklinde konuştu.

SANCAK’TAN GÜÇLÜ MESAJLAR

Sancak, “Ali Koç bana talimat verecek biri olamaz. Ben kimseden talimat almam. İnsan şerefi için yaşar.” diyerek, yaşananların bir operasyon olduğunu belirtti ve bunun federasyon ve MHK’ya yapıldığını ifade etti. Ayrıca, “Tiyatro oynanıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Trabzon maçında da olsa aynısını yapardım.” dedi.

PENALTILAR ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Mertens’in kendisini yere atmasıyla ilgili de konuşan Sancak, “Mertens gibi oyuncuların penaltı almak için kendini yere atmaması lazım.” dedi. Bunun yanına, Okan Buruk hakkında da eleştirilerde bulunarak, “Okan Hoca da beni konuşturmasın. Yusuf Barasi’ye küfür etme cesaretini nereden buluyor?” ifadelerini kullandı.