Muratbey, WorldFood İstanbul’da Yer Alacak

FUARIN DETAYLARI VE KAPSAMI

Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul, 2-5 Eylül 2025 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacak. Gıda sektörünün bölgedeki en büyük ve kapsamlı organizasyonlarından biri olan fuar, bu yıl da birçok ülkeden satın almacı ve sektör profesyonelini İstanbul’da buluşturacak. Türkiye’nin özel peynirler kategorisindeki lider markası “Muratbey” de etkinlikte yer alacak. Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, WorldFood İstanbul’un, dünya genelindeki satın almacılar ve sektörel iş birlikleri için önemli bir platform olduğunu vurguladı.

İHRACAT STRATEJİLERİ VE YENİ ÜRÜNLER

İhracat faaliyetlerine değinen Erol, “Zengin ürün portföyümüzle bu yıl da WorldFood İstanbul’da yer alacağız. İhracat odaklı stratejilerimiz kapsamında, Kasım ayında da Çin’de düzenlenecek FHC Şanghay Küresel Gıda Fuarı’nda da ürün ve yatırımlarımızı anlatma imkânına sahip olacağız” şeklinde konuştu. Son dönemde Uzak Doğu, ağırlık verdiğimiz ihracat bölgeleri arasında yer alıyor. Erol, Çin’e ihraç ettikleri peynirlerin çeşitliliğini anlatarak, “Güney Kore’de hedef kitlemize yönelik bölgesel outdoor ve dijital reklam çalışmaları yürütüyoruz. Bu pazarlardaki tüm faaliyetlerimizi inovasyon odaklı bir stratejiyle sürdürüyoruz” dedi.

AVRUPA PİYASASINDAKİ YERİMİZ

Erol, “Ekim ayında Almanya’daki ANUGA Fuarı’na katılarak, Avrupa’daki iş birliklerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Helix markasıyla tanınan Burgu’nun yanı sıra, Anadolu Lezzetleri, Tel, Dilimli Izgara Peynir, Misto ve Topi gibi inovatif ve yöresel ürünlerimize olan talep, Avrupa genelinde artarak devam ediyor” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Almanya’nın Köln, Frankfurt ve Berlin şehirlerinde tramvaylarla marka tanıtımını sürdürdüklerini sözlerine ekledi. Erol, yenilikçi ürünler geliştirerek Avrupa peynir pazarında rekabet avantajı elde ettiklerini belirtti.

PİYASAYA YENİ ÜRÜNLER SUNMAK

Orta Doğu pazarı için geliştirdikleri “Ballı Kaymaklı” ve “Avokadolu Kaymaklı” peynirleri hakkında bilgi veren Erol, “Tüketici alışkanlıklarını derinlemesine analiz ederek yürüttüğümüz araştırmalar ve bilimsel pazarlama çalışmaları doğrultusunda, bu pazara özgü lezzet profillerine sahip yenilikçi ürünler geliştirdik” dedi. Erol, bu ürünlerin yıl içinde Avrupa’da ve ardından Türkiye’de tüketicilerle buluşacağını ifade etti.

MURATBEY’İN FUARDAN BEKLENTİLERİ

Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Erol, “WorldFood İstanbul, küresel ölçekte sektör profesyonellerini bir araya getiren, dinamik ve stratejik bir buluşma noktası. Muratbey olarak, bu önemli organizasyonda yer almayı önemsiyoruz. İhracatını yaptığımız Burgu, Kaymaklı, Topi, Sürmeli, Misto ve D vitaminli peynirlerimizin yanı sıra yöresel çeşitlerimizle, ‘Peynirin dayanılmaz cazibesi’ni tüm dünyaya gururla sergileyeceğiz” şeklinde konuştu.