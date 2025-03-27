Gündem

Muratpaşa’daki Eylemde Pokemon Kostümlü Eylemci

muratpasa-daki-eylemde-pokemon-kostumlu-eylemci

ANTALYA’DAKİ PROTESTOLARDA İLGİ ÇEKEN ANLAR

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde Ekrem İmamoğlu için yapılan protesto gösterilerine katılan kalabalık dikkat çekti. Göstericileri dağıtmak isteyen güvenlik güçleri, ilginç bir şekilde pokemon kostümü giymiş eylemciyi uzun bir süre boyunca kovalamayı sürdürüyor.

PİKAÇU KOSTÜMLÜ EYLEMCİ POZ VERİYOR

Sosyal medyada yayımlanan görüntüler, mizah malzemesi haline geldi. Pikaçu kıyafetiyle eylemcilere katılan kişi, dikkatleri üzerine çekerek polisten kaçmayı başardıktan sonra, polisle birlikte poz verme fırsatını buldu.

ÖNEMLİ

Flaş

ABD’nin Grönland Üzerine Ciddi Planları

Vladimir Putin, Murmansk'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin Grönland üzerindeki stratejik hedeflerinin köklü tarihlere dayandığını vurguladı.
Flaş

Irak’ta Sadr’dan Seçimlere Katılmama Kararı

Iraklı Şii lider Mukteda Es Sadr, 2025 yılında gerçekleşecek seçimlere katılmayacağını duyurdu. Bu karar, siyasi arenada önemli yankılar uyandırabilir.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.