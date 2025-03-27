Muratpaşa’daki Eylemde Pokemon Kostümlü Eylemci

ANTALYA’DAKİ PROTESTOLARDA İLGİ ÇEKEN ANLAR

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde Ekrem İmamoğlu için yapılan protesto gösterilerine katılan kalabalık dikkat çekti. Göstericileri dağıtmak isteyen güvenlik güçleri, ilginç bir şekilde pokemon kostümü giymiş eylemciyi uzun bir süre boyunca kovalamayı sürdürüyor.

PİKAÇU KOSTÜMLÜ EYLEMCİ POZ VERİYOR

Sosyal medyada yayımlanan görüntüler, mizah malzemesi haline geldi. Pikaçu kıyafetiyle eylemcilere katılan kişi, dikkatleri üzerine çekerek polisten kaçmayı başardıktan sonra, polisle birlikte poz verme fırsatını buldu.