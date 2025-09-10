Muş’ta Silahlı Kavga Ölü Sayısı 3

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YERDEKİ KORKU DOLU ANLAR

Muş’un Bulanık ilçesinde yaşanan korkunç olay, öğleden sonra iki grup arasında çıkan tartışma ile başladı. Bu tartışma, hızla silahlı kavgaya dönüşerek can ve mal kaybına yol açtı. Kavga sırasında ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlar, 5 kişiyi yaraladı.

KAYBEDİLEN HAYATLAR VE YARALILAR

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Derar Koca ve Şeref Arslan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ayrıca, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Ancak, Muş Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Burhan Koca da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

TUTUKLAMALAR VE GÖZALTI SAYISI

Olayla ilgili olarak polisin başlattığı soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı. Bu durum, olayın ciddiyetini ve güvenlik güçlerinin konuyla ilgili hızlı müdahalesini gözler önüne seriyor.