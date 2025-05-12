Müsavat Dervişoğlu: PKK Açıklaması, İhanettir

İYİ PARTİ’DEN AÇIKLAMALAR

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısında dikkate değer açıklamalar yaptı. Dervişoğlu, Beştepe, Balgat ve uluslararası güçlerin, bölücü terör örgütünün sözde kongresinin sonuç bildirgesini “sabırsızlıkla” beklediklerini ifade ederek, “Bu açıklama, ihanet olarak değerlendiriliyor” dedi.

NE KADAR KABUL EDİLEMEZ?

Dervişoğlu, bugün açıklanan bildirgenin Türkiye Cumhuriyeti ve büyük Türk milleti tarafından asla kabul edilmeyeceğini belirtti. “Bu tür bir açıklama, Türk devletinin terör örgütüyle eş değer hale gelmesi ve teröre teslim olması anlamına gelir” şeklinde konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet güçleri ve bölgedeki korucuların mücadelesiyle büyük bir darbe alan terör örgütünün, iktidarın siyasi hesapları ve uluslararası güçlerin yönlendirmeleriyle PKK’yı bir savaşın galibi ve barışın aktörü olarak göstermeye çalıştığını vurguladı.

PENÇE AÇIKLAMALARI

Dervişoğlu, bildirgede PKK lideri Abdullah Öcalan için hukuki güvence talep edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) devreye girmesi isteniyor. İktidar, pazarlık yapmadığını iddia ediyorsa bu ne anlama gelir? Eğer pazarlık yapıldıysa, terör örgütünün elebaşına özgürlük verilip, siyaset yapmasına izin mi verilecek? TBMM’nin üstleneceği sorumluluk nedir? Yüce Meclis’i nasıl bir tuzağa çekmeyi planlıyorsunuz? Türk-Kürt kardeşliği gibi laflara aldanmayın. Kardeşliğe 40 yıl boyunca kurşun sıkan bir örgüt bu kavramı kullanamaz. Çünkü o örgüt, kalleştir.”

SURİYE’NİN KUZEYİNE DİKKAT

Dervişoğlu, Türkiye’nin üniter yapısını hedef alanlara uyarıda bulunarak, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeleri dikkatle izlemeli ve gerektiğinde müdahale etmeliyiz. Cumhuriyetin ve milli devlet yapısının önünde durmak isteyenlere karşı Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin toprak taleplerine ne olacağı tarihsel sicilimizle açıktır.” Toplantının sonunda, Dervişoğlu, bu hafta TBMM grup toplantısının büyük bir katılımla Çankaya’daki Lozan Parkı’nda yapılacağını duyurdu.