Müsavat Dervişoğlu: PKK’nın Açıklaması, İhanettir

İYİ PARTİ’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, Beştepe, Balgat ve küresel güçlerin, bölücü terör örgütünün sözde kongresinin sonuç bildirgesini “sabırsızlıkla” beklediklerini söyledi. Bu doğrultuda, “Bu açıklama, ihanettir. Bugün nihayet açıklanan bu bildirgeyi Türkiye Cumhuriyeti ve büyük Türk milleti asla kabul etmez. Bu tür bir açıklama, Türk devletinin terör örgütüyle eş değer hale gelmesi ve teröre teslim olması anlamına gelir” şeklinde konuştu.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE DESTEK

Dervişoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet güçleri ve bölgedeki korucuların, terör örgütüne karşı şiddetli bir mücadele verdiğini ve bu mücadelenin sonucunda terör örgütünün büyük bir darbe aldığını belirtti. Ancak iktidarın siyasi hesapları ve küresel güçlerin talimatlarıyla PKK’nın bir savaş galibi ve barışın aktörü haline getirilmeye çalışıldığını ifade etti.

KARDEŞLİK KAVRAMINA DİKKAT

Dervişoğlu, bildirgede PKK lideri Abdullah Öcalan için hukuki güvence talep edildiğini belirtti ve bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) devreye girmesinin istendiğini söyledi. “İktidar, pazarlık yapmadığını iddia ediyorsa bu ne anlama gelir?” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Türk-Kürt kardeşliği gibi laflara aldanmayın. Kardeşliğe 40 yıl boyunca kurşun sıkan bir örgüt, bu kavramı kullanamaz. Çünkü o örgüt, kalleştir” şeklinde konuştu.

SURİYE’NİN KUZEYİNE MÜDAHALE UYARISI

Dervişoğlu, Türkiye’nin üniter yapısını hedef alanları uyarmaya devam etti ve Suriye’nin kuzeyindeki gelişmelerin dikkatli bir şekilde izlenmesi gerektiğini vurguladı. “Gerekirse müdahale etmeliyiz” diyen Dervişoğlu, Cumhuriyetin ve milli devlet yapısının önünde durmak isteyenlere karşı Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin toprak taleplerinin ne olacağının tarihsel sicil ile açıkça gösterildiğini ifade etti. Son olarak, bu hafta TBMM grup toplantısını büyük bir katılımla Çankaya’daki Lozan Parkı’nda gerçekleştireceklerini duyurdu.