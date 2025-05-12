Müsavat Dervişoğlu: PKK’nın Açıklaması İhanettir

İYİ PARTİ’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Dervişoğlu, Beştepe, Balgat ve küresel güçlerin, bölücü terör örgütünün sözde kongresinin sonuç bildirgesini “sabırsızlıkla” beklediğini ifade etti. Bu konuda, “Bu açıklama, ihanettir” dedi. Dervişoğlu, “Bugün nihayet açıklanan bu bildirgeyi Türkiye Cumhuriyeti ve büyük Türk milleti asla kabul etmez. Bu tür bir açıklama, Türk devletinin terör örgütüyle eş değer hale gelmesi ve teröre teslim olması anlamına gelir” şeklinde konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet güçleri ve bölgedeki korucuların mücadelesiyle büyük bir darbe alan terör örgütünün, iktidarın siyasi hesapları ve küresel güçlerin talimatlarıyla, PKK’yı bir savaşın galibi ve barışın aktörü olarak göstermeye çalıştığını belirtti.

TERÖRLE PAZARLIK YAPILAMAZ

Dervişoğlu, bildirgede PKK lideri Abdullah Öcalan için hukuki güvence talep edildiğine dikkat çekerek, “Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) devreye girmesi isteniyor. İktidar, pazarlık yapmadığını iddia ediyorsa bu ne anlama gelir? Eğer pazarlık yapıldıysa, terör örgütünün elebaşına özgürlük verilip, siyaset yapmasına izin mi verilecek? TBMM’nin üstleneceği sorumluluk nedir? Yüce Meclis’i nasıl bir tuzağa çekmeyi planlıyorsunuz?” ifadelerini kullandı. “Türk-Kürt kardeşliği gibi laflara aldanmayın. Kardeşliğe 40 yıl boyunca kurşun sıkan bir örgüt, bu kavramı kullanamaz. Çünkü o örgüt, kalleştir” dedi.

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER DİKKATLE İZLENMELİ

Dervişoğlu, Türkiye’nin üniter yapısını hedef alan tüm girişimlere karşı uyarılarda bulunarak, “Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeleri dikkatle izlemeli ve gerektiğinde müdahale etmeliyiz. Cumhuriyetin ve milli devlet yapısının önünde durmak isteyenlere karşı Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin toprak taleplerine ne olacağını tarihsel sicilimiz açıkça gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu. Dervişoğlu son olarak, bu hafta TBMM grup toplantısını büyük bir katılımla Çankaya’daki Lozan Parkı’nda gerçekleştireceklerini duyurdu.