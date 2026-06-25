Muse For All ve Mon Rêve İstinyePark’ta Dostlarını Ağırladı

Muse For All ve Mon Rêve markaları, yaz sezonuna ilham veren özel bir davet için İstinyePark’taki mağazada bir araya geldi. İki markanın müşterileri, dostları ve stil tutkunları sezona damga vuracak parçaları keşfetti. Etkinlik 25 Haziran tarihinde gerçekleşti.

ZAMANSIZ TASARIMLAR DAVETLİLERLE BULUŞTU

Muse For All kurucusu Yasemin Öğün ve Mon Rêve kurucusu Betina Demişulam ev sahipliği yaptı. Modern yaz gardırobunu tamamlayan zamansız tasarımlar sergilendi. Özenle seçilen aksesuar seçkileri de davetlilerin beğenisine sunuldu.

KİŞİSEL STİL ÖNERİLERİ SUNULDU

Gün boyunca katılımcılara kişisel stil önerileri verildi. Yaz sezonuna yönelik kombin alternatifleri yakından incelendi. Seçili parçalar da etkinlikte detaylıca değerlendirildi.

TANINMIŞ İSİMLER ETKİNLİĞE KATILDI

Aysu Karabacak Erbeş, Buket Sarıbekir ve Elif Yıldırım davette yer aldı. Fulya Özkanca, Meltem Gora ve Meltem Kazaz da katılımcılar arasındaydı. Müge Tanrıverdi Şahinler, Nazlı Kayran ve Neslihan Torun Kaya etkinlikteydi. Nilgün Dil, Özlem Avcıoğlu ve Pınar Şeker de davetliler arasındaydı. Sema Demiral, Seçil Özdemir ve Selin Sürmeli Koçak etkinliğe katıldı. Serli Gazer, Tuvana Büyükçınar ve Zehra Işık da tanınmış isimler arasındaydı.

İKİ FARKLI ESTETİK AYNI SEÇKİDE BULUŞTU

Muse For All, Yasemin Öğün’ün estetik bakış açısından doğdu. Marka zamansız tasarım ve modern stili temsil ediyor. “Quiet Power” anlayışıyla sade ama güçlü bir gardırop sunuyor. Mon Rêve ise Betina Demişulam tarafından kuruldu. Maksimalist tasarım dili ve el işçiliğiyle öne çıkıyor. Karakterli aksesuarlarıyla modern kadının stiline iddialı bir ifade katıyor.

YAZ STİLİNE DENGELİ BİR YORUM SUNULDU

İş birliği, minimal gardırop parçalarını güçlü aksesuarlarla birleştirdi. Yaz stiline dengeli, çarpıcı ve kişisel bir yorum getirildi. İki markanın farklı estetik dilleri aynı seçkide buluştu.