MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Terörsüz Türkiye vurgusu yaptı

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VİZYONU ÇAĞRISI

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, Diyarbakır’da “Terörsüz Türkiye Buluşması” toplantısında konuşarak, “Gelin ‘Terörsüz Türkiye’ vizyonunu sadece izleyenler olmayalım, bu vizyonun mimarı, birer ihya neferi olalım.” mesajını verdi. MÜSİAD, yönetim kurulu üyelerinin, 84 şube ve temsilciliğin başkanlarının katılımıyla bu önemli toplantıyı gerçekleştirdi.

TERÖR İLE MÜCADELEDE BİRLİK VURGUSU

Özdemir, Türkiye’nin yarım asır yakın bir süredir sadece güvenlik sorunuyla değil aynı zamanda birliği, dirliği, kardeşlik hukukunu ve ortak geleceği tehdit eden bir fitneyle karşı karşıya olduğunu ifade etti. “Bu mücadele, topraklarımıza kanla mal olan aziz şehitlerimizin hayatını bizlerden almakla kalmadı; aynı zamanda bu verimli coğrafyanın kalkınma umutlarını, milletimizin refah hayallerini ve en acısı, çocuklarımızın geleceğini hedef aldı.” şeklinde konuştu. Ancak günümüzde, devletin sağlam duruşu, güvenlik güçlerinin fedakarlığı ve halkın sağduyusu sayesinde tarihi bir dönüm noktasının geride kaldığını belirtti. “Terör örgütünün silah bırakması ve yok olması, yalnızca bir örgütün sonu değil, kardeşliğimizin yeniden doğuşunun da müjdesidir.” diyerek birliğin önemine dikkat çekti.

ORTAK ZAFERİ KUTLAMA VAKTİ

Özdemir, bu başarıyı Cumhurbaşkanı’nın liderliğinde ortaya koyan siyasi irade, devlet aklının kararlı stratejisi ve toplumun göstereceği metanetin ortak bir eseri olarak değerlendirdi. Bu zaferin, 85 milyon için ortak bir zafer olduğunu ifade etti. Türkiye’nin bu mücadelede harcadığı kaynağın 2 trilyon doları aştığını belirterek, bu rakamın sadece ekonomik bir maliyet olmadığını, aynı zamanda ulusun zenginliklerinin kaybedilmesi anlamına geldiğini vurguladı.

GELECEK YÜZYILIN BÜYÜME HAMLESİ

Özdemir, bugüne kadar harcanan kaynaklarla Türkiye’ye yüzlerce büyük proje inşa edilebileceğine dikkat çekti. “Fırat ve Dicle’nin bereketini sanayi ve istihdam için farklı alanlara yönlendirebilirdik.” dedi. Bunun sonucunda Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi hasılasının daha yüksek seviyelere ulaşabileceğini ve dünyada ilk 10 ekonomiden biri olabileceğini dile getirdi. Bu hedeflerin, gelecekteki büyüme hamlesinin temelini oluşturduğunu söyledi.

YAPISAL SORUNLARA DEĞİNDİ

“Ürettiğimiz her 100 lira milli gelirin sadece 5 lirası bu topraklardan çıkıyor.” ifadesiyle bu durumun bir kader olmadığını, çözülmesi gereken yapısal sorunlar içerdiğini belirtti. Özdemir, Mezopotamya’nın kalbinde bulunan bu toprakların tarımsal üretim potansiyelinin altında kaldığını ve genç nüfusun kaynağının değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

KALKINMA ÇAĞRISI

Özdemir, bu dönemde terörle mücadele yerine kalkınma için çaba sarf etme zamanının geldiğini belirtti. MÜSİAD olarak tüm Türkiye’ye çağrıda bulunarak, “Gelin, terörsüz Türkiye vizyonunu yalnızca izleyenler olmayalım, bu vizyonun mimarı, birer ihya neferi olalım.” dedi. Ayrıca, ekonomik ve sosyal kalkınma için özel çalışma grubu kuracaklarını ve hızla bölgedeki potansiyeli değerlendireceklerini duyurdu.

İŞ DÜNYASINA YENİ PROJELER

MÜSİAD, bölge illerindeki ticaret ve sanayi odalarıyla yakın ilişkiler kurmayı planlıyor. Özel girişim sermaye fonu ile girişimcilik ekosistemine destek sağlayacaklar. Ayrıca, kalkınmada lokomotif etkisi yapacak sektörlere yönelik iş geliştirme çalışmalarına başlayacaklar ve genç istihdamını öncelikli hedef olarak alacaklar.

GELİŞİM İÇİN HAZIRIZ

Özdemir, yaptığı basın açıklamasında, “Bu süreç bir son değil, yeni bir başlangıçtır.” diyerek, ekonomik ve sosyal kalkınma alanında sorumluluk almayı taahhüt etti. “Geliyoruz, bu tarihi sorumluluğu birlikte omuzlayalım.” diyerek katılımcılara davet etti. MÜSİAD, bu alanda gereken çalışmaları hayata geçirecek ve sürecin takipçisi olmaya devam edecek.