Musk, 14. Çocuğa Hoş Geldin dedi!

Elon Musk’ın Hayatı: 428 Milyar Dolar ve 14 Bebek

Eylül 2024’te serveti 252,5 milyar dolarken dört ayda %70 artış göstererek 428 milyar dolara çıkan Elon Musk, finansal başarılarıyla olduğu kadar ailevi yaşamıyla da dikkat çekiyor. SpaceX, Tesla, Neuralink gibi dev şirketlerin sahibi olan Musk, “İnsanlar dünyada yaptı” yazılı tişörtüyle dolaşırken, “Avrupa ölüyor, doğurganlık düşüyor!” diyerek dikkatleri üzerine çekti. Bebek sayısını 14’e çıkarmasıyla gündem oldu. Magazin dünyası, “Bu adam dünyayı mı kurtarıyor, yoksa kendi ordusunu mu kuruyor?” diye sorguluyor.

Elon’un 14’üncü Çocuğu: Shivon Zilis’le Yeni Bir Bebek

Elon Musk’ın çocukları arasında en dikkat çekeni, Neuralink’teki önemli isimlerden biri olan Shivon Zilis ile olan 14’üncü çocuğu. Zilis, Musk’a daha önce ikizleri Strider ve Azure’yu da hediye etmişti. Yeni doğan çocuğun ismi henüz açıklanmadı ve bu durum sosyal medyada büyük bir etki yarattı. Ashley St. Clair’in 13’üncü bebek iddiaları henüz taze iken, Zilis’in bu açıklaması, “Elon’un bebek maratonunda son durak neresi?” sorularını gündeme getirdi.

Musk’ın Aile Albümünde Dört Kadın ve 14 Hikâye

Elon Musk’ın ebeveynlik yolculuğu, aynı zamanda bir magazin hikâyesi. İlk eşi Justine Wilson’dan ikizler Vivian ve Griffin ile üçüzler Kai, Saxon ve Damian’ı kucakladı. Ancak ilk çocuğu Nevada Alexander, 10 aylıkken hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Pop müzik yıldızı Grimes, Musk’ın hayatına X, Exa Dark Siderael ve Techno Mechanicus gibi çocukları ekledi. Dördüncü çocuğu Shivon Zilis ile birlikte bu tablo daha da karmaşık hale geldi. “Elon’un aşk hayatı mı, yoksa stratejik bir plan mı?” soruları gündeme geliyor.

Musk, “Avrupa Ölüyor” Diyerek Bebekle Mesaj Gönderiyor

Musk, son zamanlarda “Doğurganlık oranları çöküyor, iş gücü tehlikede!” uyarısında bulunmuştu. Avrupa’ya “ölüyor” diyerek bir damga vuran milyarder, 14 çocukla kendi ailesiyle bu duruma meydan okuyor gibi görünüyor. “Bakın, ben yapıyorum!” mesajı veriyor mu? Magazin hayranları bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Kimileri, “Aferin Elon, insanlığı kurtar!” derken, bazıları ise “Bu artık bir şov mu?” diye düşünüyor. Grimes, Zilis ve Wilson ile Musk’ın aile yapısı büyük bir merak uyandırıyor.

Shivon Zilis’in sürpriz bebek haberi, Elon Musk’ın özel hayatına bir kez daha spotlight tuttu. 14’üncü çocuğun ismi ne olacak? Bu bebek, Musk’ın hangi çılgın planının bir parçası? Tesla’da direksiyon, SpaceX’te roket, evde bebek arabası ile Musk, magazin dünyasını daha fazla şaşırtacak mı?