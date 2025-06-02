Musk: DOGE Haksız Şekilde Suçlandı

HUKUKSUZLUK TARTIŞMASI

Musk, CBS kanalında gerçekleştirilen röportajında, “Olmaya başlayan şey biraz haksızlıktı, çünkü DOGE her şeyin günah keçisi haline dönüştü.” sözleriyle, hükümetin alacağı kesintilerin ABD halkı tarafından DOGE’un suçlanması durumunun adaletsiz olduğunu vurguladı. Musk, bunun “haksızlık” olduğunu belirtti ve insanların, hükümetin verimliliğini artırmak amacıyla kurulan DOGE’un, Sosyal Güvenlik çeklerini almalarını engelleyeceğine dair düşüncelerinin “tamamen yanlış” olduğunu ifade etti.

BÜTÇE TASARISI VE HAYAL KIRIKLIĞI

DOGE’taki görevini bırakmasının ardından uzay araştırmalarına daha fazla odaklanacağını belirten Musk, Trump’ın ABD Temsilciler Meclisi’ne sunduğu bütçe tasarısından duyduğu hayal kırıklığını anlattı. Musk, “Açıkçası, bütçe açığını artıran, azaltmayan ve DOGE ekibinin yaptığı işi baltalayan devasa harcama tasarısını görünce hayal kırıklığına uğradım.” ifadelerini kullandı. “Ben daha küçük bir hükümetin savunucusuyum, daha büyük bir hükümetin değil.” diyerek, ABD hükümetinin sürekli büyümesini eleştiren Musk, bu durumu hantal yapısıyla bilinen “Motorlu Taşıtlar Dairesi”ne benzetti.

DÜZEN MÜDAHALESİ VE FİKİR AYRILIKLARI

Başkan Donald Trump’a danışmanlık yaptığı dönemde, “yönetimin yaptığı her şeyi” onaylamadığını ve ABD Başkanı ile ekibiyle fikir ayrılıkları yaşadığını dile getirdi. Musk, “Ama bunu bir röportajda gündeme getirmek benim için zor çünkü o zaman bir çekişme konusu oluşturuyor. Biraz sıkışmış durumdayım, yani, yönetime karşı konuşmak istemiyorum. Ama aynı zamanda bu yönetimin yaptığı her şeyin sorumluluğunu almak istemiyorum.” dedi. DOGE’un kurucusu, 30 Mayıs’ta Oval Ofis’te yaptığı basın toplantısında danışmanlık görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Musk, Trump’ın ikinci dönem seçimleri için kişisel kaynaklarından 288 milyon dolar harcadı. Trump da Musk’ı sık sık Oval Ofis’e ve kabine toplantılarına davet ediyor.