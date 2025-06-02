Dünya

Musk: DOGE, Haksızlık Olarak Görüldü

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HAKSIZLIK VURGUSU

Musk, CBS kanalında yayımlanan röportajında, “Olmaya başlayan şey biraz haksızlıktı, çünkü DOGE her şeyin günah keçisi haline dönüştü.” şeklinde bir açıklama yaptı. Hükümet tarafından gerçekleşen kesintiler nedeniyle, ABD halkının DOGE’u suçlama eğiliminde olduğunu belirten Musk, bunun “haksızlık” olduğunu savundu. Musk, insanların hükümetin verimlilik artırma amacı taşıyan DOGE’un, Sosyal Güvenlik çeklerinin alınmasını engelleyeceğine dair düşüncelerinin “tamamen yanlış” olduğunu ifade etti.

DÜZENLEMELERDEN BEKLENENLER

DOGE’taki görevinden feragat etmesinin ardından uzay çalışmalarına daha fazla odaklanacağını belirten Musk, Trump’ın ABD Temsilciler Meclisi’ne sunduğu bütçe tasarısı ile ilgili olarak yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi. Musk, “Açıkçası, bütçe açığını artıran, azaltmayan ve DOGE ekibinin yaptığı işi baltalayan devasa harcama tasarısını görünce hayal kırıklığına uğradım” şeklinde konuştu. Daha küçük bir hükümetin savunucusu olduğunu dile getiren Musk, giderek büyüyen ABD hükümetini, hantal yapısıyla bilinen Motorlu Taşıtlar Dairesi’ne benzetti.

DANISMALIK VE GÖRÜŞ AYRILIKLARI

Başkan Donald Trump’ın danışmanlığını yaptığı dönemde “yönetimin yaptığı her şeyi” onaylamadığını belirten Musk, ABD Başkanı ve ekibiyle bazı “fikir ayrılıkları” yaşadığını ifade etti. Musk, “Ama bunu bir röportajda gündeme getirmem benim için zor çünkü o zaman bir çekişme konusu oluşturuyor” dedi. Yönetime karşı konuşmaktan kaçınmak istediğini, aynı zamanda bu yönetimin her hareketinin sorumluluğunu almak istemediğini de ekledi. DOGE’un kurucusu Musk, 30 Mayıs’ta Oval Ofis’te gerçekleştirdiği basın toplantısında, danışmanlık görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Dünyanın en zengin iş insanları arasında yer alan Musk, Trump’ın ikinci döneminin seçilmesi için şahsi sermayesinden 288 milyon dolar harcamıştı. Trump ise Musk’ı sık sık övdü ve onu Oval Ofis’e davet etti.

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