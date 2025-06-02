Musk: DOGE Haksızlık Olduğunu Belirtti

MUSK’IN CBS RÖPORTAJINDA YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

Musk, CBS kanalında yayımlanan röportajında, “Olmaya başlayan şey biraz haksızlıktı, çünkü DOGE her şeyin günah keçisi haline dönüştü.” ifadesine yer verdi. Hükümet tarafından yapılan her kesinti sonrası, ABD halkının DOGE’u suçlamaya başladığını belirten Musk, bunun “haksızlık” olduğunu savundu. Musk, ayrıca insanların DOGE’un, hükümetin verimliliğini artırma amacı taşıyan bir proje olduğunu ve bunun Sosyal Güvenlik çeklerini almalarını engelleyeceğini düşünmelerinin “tamamen yanlış” olduğunu vurguladı.

HÜKÜMET HARCAMALARI VE HAYAL KIRIKLIĞI

DOGE’taki görevini bırakmasının ardından uzay çalışmalarına yönelme planlarını paylaşan Musk, Trump’ın ABD Temsilciler Meclisi’ne sunduğu bütçe tasarısı hakkında yaşadığı hayal kırıklığından bahsetti. “Açıkçası, bütçe açığını artıran, azaltmayan ve DOGE ekibinin yaptığı işi baltalayan devasa harcama tasarısını görünce hayal kırıklığına uğradım,” diyen Musk, daha küçük bir hükümetin savunucusu olduğunu ve ABD hükümetinin giderek büyüyen yapısını “Motorlu Taşıtlar Dairesi”ne benzetti.

YÖNETİMLEK İLIŞKİLERİ VE FİKİR AYRILIKLARI

Başkan Donald Trump döneminde danışmanlık yaptığı süre zarfında, “yönetimin yaptığı her şeyi” onaylamadığını ifade eden Musk, bazı konularda ABD Başkanı ve ekibiyle “fikir ayrılıkları” yaşadığını dile getirdi. “Ama bunu bir röportajda gündeme getirmem benim için zor çünkü o zaman bir çekişme konusu oluşturuyor. Biraz sıkışmış durumdayım, yani, yönetime karşı konuşmak istemiyorum. Ama aynı zamanda bu yönetimin yaptığı her şeyin sorumluluğunu da almak istemiyorum,” ifadelerini kullandı. DOGE’un kurucusu Musk, 30 Mayıs’ta Oval Ofis’te düzenlediği basın toplantısında danışmanlık görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Aynı zamanda, Trump’ın ikinci dönem seçimlerine destek amacıyla kişisel sermayesinden 288 milyon dolar harcadığı biliniyor.