Musk: DOGE Haksızlık, Suçlanıyor

HAKSIZLIKLAR VE DOGE’UN SUÇLANMASI

Musk, CBS kanalında yayımlanan röportajında, “Olmaya başlayan şey biraz haksızlıktı, çünkü DOGE her şeyin günah keçisi haline dönüştü.” şeklinde bir açıklama yaptı. Hükümetin herhangi bir kesinti yaptığında, ABD halkının bu durumu DOGE’u suçlar hale geldiğini belirten Musk, bunu bir “haksızlık” olarak tanımladı. Ayrıca, insanların, DOGE’un hükümetin verimliliğini artırma amacıyla kurulduğu düşüncesinin, Sosyal Güvenlik çeklerini almalarını engelleyeceği görüşlerinin “tamamen yanlış” olduğunu vurguladı. Musk, bu konudaki “hayal kırıklığını” da dile getirdi.

UZAY ÇALIŞMALARINA YÖNELİYOR

DOGE’taki rolünü bıraktıktan sonra uzay projelerine daha fazla odaklanacağını belirten Musk, Trump’ın ABD Temsilciler Meclisi’ne sunduğu bütçe tasarısı hakkında hissettiği hayal kırıklığını anlattı. Musk, “Açıkçası, bütçe açığını artıran, azaltmayan ve DOGE ekibinin yaptığı işi baltalayan devasa harcama tasarısını görünce hayal kırıklığına uğradım.” ifadelerine yer verdi. “Ben daha küçük bir hükümetin savunucusuyum, daha büyük bir hükümetin değil.” diyerek, giderek büyüyen ABD hükümetini, eleştirilen ve hantal yapısıyla bilinen “Motorlu Taşıtlar Dairesi”ne benzetti.

FİKİR AYRILIKLARI VE SORUMLULUK

Musk, Başkan Donald Trump’ın danışmanlık yaptığı süre boyunca “yönetimin yaptığı her şeyi” onaylamadığını, bazı konularda ABD Başkanı ve ekibiyle fikir ayrılıkları yaşadığını belirtti. “Ama bunu bir röportajda gündeme getirmem benim için zor çünkü o zaman bir çekişme konusu oluşturuyor. Biraz sıkışmış durumdayım. Yönetime karşı konuşmak istemiyorum, ama aynı zamanda bu yönetimin yaptığı her şeyin sorumluluğunu da almak istemiyorum.” şeklinde konuştu. DOGE’un kurucusu Musk, 30 Mayıs’ta Oval Ofis’te yaptığı basın toplantısında, danışmanlık görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Dünya genelinde en zengin iş insanları arasında yer alan Musk, Trump’ın yeniden seçilmesi için kişisel sermayesinden 288 milyon dolar harcamıştı. Trump, Musk’ı her fırsatta övmeyi ihmal etmeyerek sık sık Oval Ofis’e ve kabine toplantılarına davet etmişti.