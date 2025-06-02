Musk, Doge’yi Suçlar Hale Geldi

DOGE HAKKINDA HAKSIZLIK VURGUSU

Musk, CBS kanalında yaptığı röportajda “Olmaya başlayan şey biraz haksızlıktı, çünkü DOGE her şeyin günah keçisi haline dönüştü.” ifadesini kullandı. Hükümetin yaptığı kesintilerin ardından ABD halkının DOGE’u suçlar hale geldiğini belirten Musk, bunun bir “haksızlık” olduğunu savundu. İnsanların, DOGE’un hükümetin verimliliğini artırmak için kurulduğunu düşünenlerin yanlış düşündüğü bilgisini verdi.

HAYAL KIRIKLIĞINI PAYLAŞTI

DOGE’taki görevini bıraktıktan sonra uzay çalışmalarına daha fazla odaklanacağını belirten Musk, Trump’ın sunduğu bütçe tasarısı hakkında yaşadığı hayal kırıklığını paylaştı. “Açıkçası, bütçe açığını artıran, azaltmayan ve DOGE ekibinin işini baltalayan devasa harcama tasarısını görünce hayal kırıklığına uğradım.” dedi. Daha küçük bir hükümetin savunucusu olduğunu ifade eden Musk, ABD hükümetini “Motorlu Taşıtlar Dairesi” gibi hantallıkla bilinen bir yapıya benzetti.

YÖNETİMLE GÖRÜŞ AYRILIKLARI

Musk, geçmişte Donald Trump’ın danışmanlığını yaptığı dönemde “yönetimin yaptığı her şeyi” onaylamadığını, bazı “fikir ayrılıkları” yaşandığını dile getirdi. “Ama bunu bir röportajda gündeme getirmem benim için zor çünkü o zaman bir çekişme konusu oluşturuyor.” diyerek, yönetim ile olan ilişkisini özetledi. Musk, yönetimin tüm sorumluluğunu almak istemediğini de ifade etti. DOGE’un kurucusu, 30 Mayıs’ta Oval Ofis’te yaptığı basın toplantısında danışmanlık görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Dünyanın önde gelen zengin iş insanlarından biri olan Musk, Trump’ın ikinci dönemi için kişisel sermayesinden 288 milyon dolar harcamıştı.