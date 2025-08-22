Musk, Eski Çalışanlarına 500 Milyon Ödeyecek

ELON MUSK’TAN 500 MİLYON DOLARA UZLAŞMA

Teknoloji milyarderi Elon Musk, Twitter’ı satın aldıktan sonra işten çıkardığı yaklaşık 6 bin çalışana ödemek üzere 500 milyon dolarlık bir uzlaşma sağlamak için adım atıyor. Musk ve sosyal medya şirketi X Corp, eski Twitter çalışanlarının açtığı toplu davada prensipte bir anlaşmaya varmış durumda. Çarşamba günü dava dosyasına ulaşan The Independent, tarafların uzlaşma sürecini başlattığını bildirdi. Mahkeme belgelerinde bu sürece ilişkin, “Taraflar prensipte uzlaştı ve 19 Ağustos 2025 itibarıyla uzun vadeli bir uzlaşma anlaşmasının şartlarını görüşmeye başladılar” ifadesi yer aldı. Twitter’ı 2022 yılında satın aldıktan sonra iş gücünün yarısından fazlasını işten çıkaran Musk, platformun ismini de X olarak değiştirmişti.

DAVA SÜRECI VE TEKLDEN ŞİKAYETLER

Kaliforniya’da açılan dava, Twitter’ın çalışanlara sağladığı sosyal hak programlarını denetleyen Courtney McMillian ve operasyon müdürü Ronald Cooper tarafından başlatılmıştı. Reuters’in aktardığına göre, dava dilekçesinde 2019 yılındaki işten çıkarma planı, çalışanların çoğuna iki aylık temel maaş ve her çalışma yılı için bir haftalık ek maaş ödenmesini öngörüyordu. Ancak davada, Twitter’ın yalnızca bir aylık tazminat ödediği ve birçok çalışanın ek tazminat almadığı iddia edildi. Dilekçeye göre McMillian ve diğer üst düzey çalışanlara ise 6 aylık temel maaş garantisi verilmişti. Anlaşma, davanın federal temyiz mahkemesine taşınmasından yaklaşık bir ay önce sağlandı.

UZLAŞMA ANLAŞMASI VE DAVANIN GÖRÜŞÜLMESİ

Bloomberg Law’a göre, Kaliforniya federal yargıcı daha önce davanın reddi talebini kabul etmişti. Taraflar, prensipteki uzlaşmanın ardından temyiz mahkemesinden yaklaşan duruşmayı ertelemesini talep etti. Dosyada, “Bölge mahkemesi önerilen uzlaşmayı onaylarsa, anlaşma davayı tamamen çözecek ve bu temyizi geçersiz kılacak” şeklinde ifadeler yer aldı.

MUSK’IN SATIN ALMA SÜRECİ

Musk, Twitter’ı tartışmalı bir anlaşmayla 44 milyar dolara satın almıştı. Nisan 2022’de anlaşmayı kabul eden Musk, birkaç ay sonra bu kararından vazgeçtiğini açıklamıştı. Twitter, anlaşmayı tamamlaması için Musk’a dava açmış ve Ekim 2022’de satın alma süreci tamamlanmıştı. Musk, kısa bir süre içinde dönemin CEO’su Parag Agrawal ve diğer üst düzey yöneticileri görevden alarak toplu işten çıkarmalara başlamıştı.