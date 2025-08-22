Musk, Eski Twitter Çalışanlarına 500 Milyon Dolar Ödeyecek

ELON MUSK’IN TWITTER ÖDEME ANLAŞMASI

Elon Musk, teknoloji milyarderi olarak Twitter’ı satın aldıktan sonra işten çıkardığı yaklaşık 6 bin çalışana tazminat ödemek için 500 milyon dolarlık bir uzlaşma üzerinde çalışıyor. Musk ve sosyal medya şirketi X Corp, eski Twitter çalışanlarının açtığı toplu davada prensipte bir anlaşmaya vardı. Çarşamba günü dava dosyasına ulaşan The Independent, tarafların uzlaşma sürecini başlattığını bildirdi. Mahkeme belgelerinde, “Taraflar prensipte uzlaştı ve 19 Ağustos 2025 itibarıyla uzun vadeli bir uzlaşma anlaşmasının şartlarını görüşmeye başladılar” ifadelerine yer verildi. Musk, Twitter’ı 2022’de satın aldıktan sonra iş gücünün yarısından fazlasını işten çıkarmış ve platformun adını X olarak değiştirmişti.

DAVA VE TALEPLER

Kaliforniya’da açılan dava, Twitter’ın çalışanlara sunduğu sosyal hak programlarını denetleyen Courtney McMillian ve operasyon müdürü Ronald Cooper tarafından başlatıldı. Reuters’in aktardığına göre, dava dilekçesinde 2019’daki işten çıkarma planı çerçevesinde, çalışanların çoğuna iki aylık temel maaş ve her bir çalıştıkları yıl için bir haftalık ek maaş ödeneceği öngörülüyordu. Ancak davada Twitter’ın yalnızca bir aylık tazminat ödediği ve birçok çalışanın ek tazminat almadığı iddia ediliyor. Ayrıca, McMillian ve diğer üst düzey çalışanlara 6 aylık temel maaş garantisi verilmişti.

UZLAŞMANIN DETAYLARI

Anlaşma, davanın federal temyiz mahkemesine taşınmasından yaklaşık bir ay önce sağlandı. Bloomberg Law’a göre, Kaliforniya federal yargıcı daha önce davanın reddi talebini kabul etmişti. Taraflar, prensipteki uzlaşmanın ardından temyiz mahkemesinden yaklaşan duruşmayı ertelemesini talep etti. Dosyada, “Bölge mahkemesi önerilen uzlaşmayı onaylarsa, anlaşma davayı tamamen çözecek ve bu temyizi geçersiz kılacak” şeklinde ifadeler yer aldı.

MUSK’IN TWITTER SATIN ALIMI

Musk, Twitter’ı 44 milyar dolarlık tartışmalı bir anlaşmayla satın aldı. Nisan 2022’de satın almayı kabul eden Musk, birkaç ay sonra bu karardan vazgeçtiğini bildirmişti. Twitter, sürecin tamamlanması için Musk’a dava açmış ve Ekim 2022’de satın alma işlemi tamamlanmıştı. Musk, kısa süre içinde dönemin CEO’su Parag Agrawal ve diğer üst düzey yöneticileri görevden alarak toplu işten çıkarmalara başlamıştı.