Musk, Eski Twitter Çalışanlarına 500 Milyon Dolar Ödeyecek

ELON MUSK’IN TWITTER UZLAŞMASI

Teknoloji milyarderi Elon Musk, Twitter’ı satın aldıktan sonra işten çıkardığı yaklaşık 6 bin çalışan için 500 milyon dolarlık bir uzlaşmaya hazırlanıyor. Musk ve sosyal medya şirketi X Corp, eski Twitter çalışanlarının açtığı toplu davada prensipte anlaşmaya vardı. Çarşamba günü dava dosyasına ulaşan bir kaynak, tarafların uzlaşma sürecini başlattığını bildirdi. Mahkeme belgelerinde bu süreçle ilgili, “Taraflar prensipte uzlaştı ve 19 Ağustos 2025 itibarıyla uzun vadeli bir uzlaşma anlaşmasının şartlarını görüşmeye başladılar” ifadesi yer aldı. Twitter’ı 2022’de satın aldıktan sonra işgücünün yarısından fazlasını işten çıkaran Musk, platformun ismini de X olarak değiştirmişti.

DAVANIN DETAYLARI

Kaliforniya’da açılan dava, Twitter’ın çalışanlara sağladığı sosyal hak programlarını denetleyen Courtney McMillian ve operasyon müdürü Ronald Cooper tarafından başlatıldı. Dava dilekçesinde, 2019’daki işten çıkarma planının çalışanların çoğuna iki aylık temel maaş ve çalıştıkları her yıl için bir haftalık ek maaş verilmesini öngördüğü belirtildi. Ancak, Twitter’ın yalnızca bir aylık tazminat ödediği ve birçok çalışanın ek tazminat alamadığı iddia edildi. Dilekçeye göre, McMillian ve diğer üst düzey çalışanlara 6 aylık temel maaş garantisi verilmişti. Anlaşma, davanın federal temyiz mahkemesine taşınmasından yaklaşık bir ay önce sağlandı.

Bloomberg Law’a göre, Kaliforniya federal yargıcı daha önce davanın reddi talebini kabul etmişti. Taraflar, prensipteki uzlaşmanın ardından temyiz mahkemesinden yaklaşan duruşmayı ertelemesini talep etti. Mahkeme dosyasında, “Bölge mahkemesi önerilen uzlaşmayı onaylarsa, anlaşma davayı tamamen çözecek ve bu temyizi geçersiz kılacak” denildi. Musk’ın Twitter’ı tartışmalı bir anlaşmayla 44 milyar dolara satın aldığı ve nisan 2022’de satın almayı kabul ettikten birkaç ay sonra bu karardan vazgeçtiğini açıklaması, davanın arka planında yer alıyor. Twitter, anlaşmayı tamamlaması için Musk’a dava açmış ve Ekim 2022’de satın alma süreci tamamlanmıştı. Musk, bu dönemde dönemin CEO’su Parag Agrawal ve diğer üst düzey yöneticileri görevden alarak toplu işten çıkarmalara başlamıştı.