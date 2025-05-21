Musk’ın Siyasi Harcamaları Azalıyor

ELON MUSK’IN POLİTİK HARCMALARINI AZALTMA KARARI

ABD’li milyarder Elon Musk, siyasi kampanyalara yönelik harcamalarını önemli ölçüde azaltma kararı aldı. Tesla ve SpaceX’in gelecekleri üzerindeki olası etkiler merak ediliyor. Musk’ın bu seçimi, Trump’a sağladığı finansal destekten sonra yaşadığı kayıplarla bağlantılı görünüyor.

MUSK’IN SİYASİ HARCAMALARI ÜZERİNE İNCELEME

Musk, 2024 ABD Başkanlık seçimlerinde Donald Trump’a 250 milyon dolar destek verdi. Fakat bu destek sürecinde Tesla’nın Avrupa’daki satışlarında ciddi bir düşüş yaşandı ve böylece şirketin marka imajı olumsuz yönde etkilendi. Musk’ın net serveti, Ocak-Mart 2025 döneminde 130 milyar dolardan fazla azalma gösterdi. Wisconsin’de desteklediği adayın seçimi kaybetmesi, Musk’ı siyasi yatırımlarının gerçek etkilerini sorgulamasına yöneltti.

TESLA VE SPACEX’İN GELECEĞİNE ETKİ

Musk, siyasi harcamalarını azaltarak Tesla ve SpaceX’e odaklanacağını söylüyor. Tesla’nın Avrupa’daki satışları düşerken, SpaceX’in halka arz edilmesi konusunda tartışmalar sürüyor. Tüm bu gelişmeler, Musk’ın stratejik kararının iki şirketin geleceğini nasıl etkileyeceğini gösteriyor.