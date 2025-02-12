Musk’tan ABD’ye Savunma Harcamaları Uyarısı

ELON MUSK’TAN SAVUNMA HARCAMALARI UYARISI

Elon Musk, ulusal borcun faiz ödemelerinin Savunma Bakanlığı bütçesini geçtiğini belirterek, savunma harcamalarının devam etmesi durumunda ABD’nin iflas riskiyle karşılaşabileceğini ifade etti. Bütçe açığına dair acil bir müdahale yapılması gerektiğini vurgulayan Musk, Oval Ofis’te Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) faaliyetlerine dair açıklamalar yaptı.

BÜROKRASİ VE DEMOKRASİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

DOGE’nin amacının demokrasiyi yeniden tesis etmek olduğunu aktaran Musk, “Eğer insanlar oy kullanamıyor ve iradelerinin Başkan, Senato ve Temsilciler Meclisi gibi seçilmiş temsilcileri tarafından belirlenmesini sağlayamıyorsa, o zaman demokraside değil, bürokraside yaşıyoruz” dedi. Bu bağlamda, bürokrasinin halka karşı sorumlu olması gerektiğini savunan Musk, bütçe açığına dair müdahale edilmezse ülkenin iflas tehlikesi yaşayacağını dile getirdi.

SAVUNMA HARCAMALARIYLA İLGİLİ ENDİŞELER

Musk, ulusal borcun faiz ödemelerinin savunma bütçesini aştığını belirterek, “Savunmaya çok para harcıyoruz. Ancak bu böyle devam ederse, ülkeyi iflas ettireceğiz” dedi. Ayrıca, “Federal harcamaları azaltmak bizim için isteğe bağlı değil, zorunluluk” şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

DOGE’nin bazı verilerine de değinen Musk, bürokraside yüksek maaş alan bazı kişilerin on milyonlarca dolarlık servet biriktirmesini tuhaf bulduklarını anlattı. ABD Hazinesi’nde temel kontrollere ihtiyaç olduğunu ifade eden Musk, ödemelerin kategorize edilmemesi nedeniyle bakanlıkların denetimden geçemediğini kaydetti.

SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Musk, Sosyal Güvenlik ödemesi alan bazı kişilerin 150 yaşında olduğunu iddia etti. Hükümetin ‘düşmanca bir şekilde ele geçirildiği’ yönündeki eleştiriler hakkında ise Musk, “İnsanlar büyük bir hükümet reformu için oy kullandı ve bunu elde edecek” dedi.