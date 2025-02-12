Musk’tan Savunma Harcamaları Üzerine Kritik Uyarı

BÜTÇE AÇIĞI SORUNU

Elon Musk, ulusal borç için yapılan faiz ödemelerinin Savunma Bakanlığı bütçesini aşma noktalarına geldiğini ve bu durumun devam etmesi halinde ABD’nin iflas riskiyle karşılaşabileceğini ifade etti. Bütçe açığına yönelik adımlar atılmasının gerekli olduğuna vurgu yaptı. ABD’li iş insanı ve Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) lideri Elon Musk, Oval Ofis’te DOGE’nin faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Musk, DOGE’nin hedefinin demokrasiyi yeniden tesis etmek olduğunu belirtti ve “Eğer insanlar oy kullanamıyor ve iradelerinin Başkan, Senato ve Temsilciler Meclisi gibi seçilmiş temsilcileri tarafından belirlenmesini sağlayamıyorlarsa, o zaman demokraside değil, bürokraside yaşıyoruz demektir” dedi. Ayrıca, bürokrasinin halk karşısında daha şeffaf ve sorumlu olması gerektiğini savundu.

SAVUNMA HARCAMALARI

Musk, “Savunmaya çok para harcıyoruz. Ancak bu böyle devam ederse, ülkeyi iflas ettireceğiz” diyerek sadece ulusal borcun faiz ödemelerinin Savunma Bakanlığı bütçesini aştığını belirtti. Bunun yanı sıra, federal harcamaların azaltılmasının “zorunluluk” olduğuna dikkat çekti.

BÜROKRATİK TUHAFLIKLAR

DOGE’nin bazı tespitlerine de değinen Musk, bürokraside belirli pozisyonlarda yüksek maaş alan ve buna rağmen on milyonlarca dolarlık servet toplayan birçok kişinin olduğunu düşündüklerinin kendilerine tuhaf geldiğini anlattı. Musk, ABD Hazinesi’nde sağlam kontrollerin gerektiğine vurgu yaptı ve ödemelerdeki belirsizliğin bakanlıkların denetlenmesini zorlaştırdığını ifade etti.

SOSYAL GÜVENLİK VE HÜKÜMET REFORMU

Musk, Sosyal Güvenlik ödemesi alan bazı kişilerin “150 yaşında” olduklarını iddia etti. Hükümetin “düşmanca bir şekilde ele geçirilmesi” eleştirisine de yanıt verdi. Musk, “İnsanlar büyük bir hükümet reformu için oy kullandı ve bunu elde edecek” şeklinde konuştu.