Musk: Venezuela Refaha Kavuşabiliyor Açıklamasıyla Sevindiriyor

Amerikalı iş insanı ve teknoloji girişimcisi Elon Musk, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun kaçırılmasıyla ilgili yürütülen operasyonun ardından Başkan Donald Trump’a sosyal medya üzerinden tebrik mesajı gönderdi. Musk, ABD’nin Venezuela üzerindeki hamlesini, sadece bölgesel değil, aynı zamanda küresel bir zafer olarak nitelendiriyor ve “Tebrikler, Başkan Trump! Bu, dünya için bir zafer ve dünyanın her yerindeki kötü diktatörlere açık bir mesajdır.” şeklinde bir ifade kullanıyor. Elon Musk’ın, son dönemde Trump ile farklı konularda fikir ayrılıkları yaşadığı ve ilişkilerinin gergin olduğu biliniyor. Musk, ayrıca “Venezuela artık hak ettiği refaha kavuşabilir.” mesajını da paylaştı.

VENEZUELA’DA BÜYÜK OLAYLAR YAŞANDI

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta 3 Ocak 2026’da sabah saatlerinde patlama ve uçak sesleri duyulmuş, bu durum uluslararası gündemi sarsmıştı. Varlık gösteren patlamaların ardından Venezuela yönetimi, ABD’yi ülke içerisindeki sivil ve askeri hedeflere saldırı düzenlemekle suçlamıştı. Bu olay sonrası ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildiğini ve Maduro ile eşinin yurtdışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD’DE SUÇ DUYURUSU

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında yapılan suç duyurusunu açıklayarak, Maduro’nun “uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD’ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma” gibi suçlamalarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Venezuela yönetimi, ABD’nin bu hamlesini kınamak için uluslararası topluma çağrıda bulunurken, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, bazıları ise ABD’ye destek verdiklerini belirtti.

