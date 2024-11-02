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Spor

Muslera Futbol Kariyerini Noktalayacak mı?

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FUTBOLU BIRAKMA KARARI GÜNDEMDE

Galatasaray’ın efsane kalecisi Fernando Muslera’nın futbol kariyerini sonlandırma kararı aldığı iddiaları büyük yankı uyandırdı. Muslera futbolu bırakıyor mu? Bu sorular, Galatasaray camiasında sıkça dile getirilmeye başlandı. 2011 yılında Lazio’dan Sarı-Kırmızılı takıma transfer olan ve başarılı performansıyla tanınan Muslera’nın, sezon sonunda futbol kariyerine nokta koymayı düşündüğü iddia ediliyor.

Ayrılma Süreci Üzerinde Görüşmeler Yapılıyor

Resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen, Muslera’nın Galatasaray yönetimiyle bu kararı paylaştığı ve ayrılma sürecinin detayları hakkında görüşmelerin devam ettiği öne sürülüyor. Galatasaray’ın simgesel isimlerinden biri olan tecrübeli kalecinin bu kararı, kulüp açısından büyük bir değişimi beraberinde getirebilir. Muslera’nın ayrılığı, Galatasaray için bir devrin sona ermesi anlamına geliyor.

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