Spor

Muslera, Galatasaray’dan Ayrılıyor: Eşyalar Gitti

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SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

Galatasaray’da 2011 yılından beri forma giyen Fernando Muslera, bu sezonki performansıyla zaman zaman eleştiri alsa da son dönemdeki formuyla takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Muslera’nın sarı kırmızı takımla yollarını ayırması kesin gibi duruyor.

EŞYALARININ BİR KISMINI ÜLKESİNE GÖNDERDİ

Uruguaylı kalecinin, milli arada eşyalarının bir kısmını Uruguay’a gönderdiği öğrenildi. 38 yaşındaki eldiven, bu sezon toplamda 35 maça çıktı ve kalesinde 49 gol gördü. Muslera, 8 maçta ise kalesini gole kapattı.

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