Spor

Muslera Galatasaray’dan Ayrılıyor Mu?

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FORMASI İLE TARTIŞILAN MUSLERA

Fernando Muslera, 2011 yılından bu yana Galatasaray’da forma giyiyor. Bu sezon sergilediği performans zaman zaman eleştiriliyor olsa da, son dönemdeki oyunuyla takımı ayakta tutan isimlerden biri olmayı başarıyor. Sezonun sonunda sözleşmesinin sona erecek olması, Muslera’nın sarı kırmızılı takımla yollarını ayıracağı yönündeki düşünceleri güçlendiriyor.

EŞYALARINI URUGUAY’A GÖNDERDİ

Edinilen bilgilere göre, Muslera, milli arada eşyalarının bir kısmını Uruguay’a göndermiş. 38 yaşındaki kaleci bu sezon toplamda 35 maça çıkarken, kalesinde 49 gol gördü. Bunun yanında 8 maçta ise kalesini kapalı tutmayı başardı.

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