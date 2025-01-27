Muslera Geleceği Hakkında Konuştu

FUTBOLDA TARİHİ BİR REKOR

Galatasaray’ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, 429. kez sahaya çıkarak Süper Lig tarihinin en fazla maçına çıkan oyuncu olarak kayıtlara geçti. Uruguay’dan Carve Deportiva’ya verdiği röportajda Muslera, “14 yıldır Galatasaray’dayım. Hiç hayal etmediğim bir başarı, 429 maça çıktım ve 16 maç daha var. Bu kulüp benim milli takımda ilerlememi sağladı. Hayatımın kulübü.” ifadelerini kullanıyor.

GELECEK HAKKINDA KARARSIZLIK

Muslera, sezon sonunda kulüpten ayrılma konusunda henüz kesin bir karar vermediğini belirtiyor. “Bu, ailemle birlikte değerlendirdiğimiz bir konu. Türkiye’den ayrıldığım gün bunu ön kapıdan yapacağım. Ayrılma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek istiyorum.” sözlerini aktarıyor. Ayrıca, geçen yıl Nacional ve Penarol ile görüşmelerde bulunduğunu ve herhangi bir karar vermediğini belirtiliyor: “Penarol, Nacional veya Wanderers.”

Muslera, “Nacional’e dönmek istediğimi her zaman söyledim. Çok güzel 6 ay yaşadım ama sonra beni rahatsız etmeyecek yerlere döneceğimi tırnak içinde açıkça belirttim.” diyor. Sözlerine devam eden Muslera, Felipe Melo’nun kendisine Nacional’de oynama konusunda eski başkan Alejandro Balbi ile konuştuğunu ilettiğini ifade ediyor ve “Bu fikir beni heyecanlandırdı. Bana ‘Ben gidersem sen de gelirsin’ dedi. ‘Beni bekle’ diye cevap verdim.” şeklinde açıklamalar yapıyor.