Muslera’nın Galatasaray’dan Ayrılığı Kesinleşti

FUTBOLDAKİ PERFORMANSI VE GELECEĞİ

Galatasaray’da 2011 yılından beri forma giyen Fernando Muslera, bu sezonki performansıyla zaman zaman eleştiri alsa da son dönemlerdeki oyunuyla takımı ayakta tutan isimlerden biri oldu. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Muslera’nın sarı kırmızılı ekiple yollarının ayrılması kesin gibi görünüyor.

EŞYALARINI URUGUAY’A GÖNDERİYOR

Edinilen bilgilere göre, Uruguaylı kaleci milli arada eşyalarının bir kısmını Uruguay’a göndermeyi tercih etti. 38 yaşındaki kaleci, bu sezon toplamda 35 maça çıktı ve kalesinde 49 gol gördü. Muslera, 8 maçta ise kalesini gole kapatma başarısını gösterdi.