Müslümanlar, Hızla Artmaya Devam Ediyor

MÜSLÜMAN NÜFUSUNDAKİ ARTIŞ

2010 ile 2020 yılları arasında Müslümanların sayısı 347 milyon kişi artış gösterdi. ABD merkezli Pew Research’ün yayımladığı rapor, Müslümanların dünyada nüfusu en hızlı artan dini grup olduğunu ortaya koyuyor. Pew Research, 2010-2020 döneminde, 10 yıl boyunca nüfus sayımı, kayıtları ve anketler gibi 2 bin 700 veri kaynağından elde edilen bilgilerin yanı sıra 201 ülkeden katılımcıların mensup oldukları dine dair verdikleri yanıtların analizine dayalı olarak bu raporu hazırladı.

MÜSLÜMANLIK, DİĞER DİNLERDEN DAHA HIZLI ARTIYOR

Raporda, 10 yılı aşkın sürede Müslüman nüfusundaki 347 milyon kişilik artışın, diğer dinlere oranla daha hızlı gerçekleştiği vurgulandı. Bunun, Müslüman toplumlarda doğal nüfus artışından kaynaklandığı belirtildi. Ayrıca raporda, Hristiyan nüfusunun 122 milyon kişi artmasına rağmen, dünya nüfusuna oranla azaldığı ifade edildi. Hristiyanların nüfus oranının yüzde 1,8 azalmasının, bu dine mensup olmayan toplumların nüfusunun artması ve bazı Hristiyanların bu dinle bağlarını koparmasıyla ilişkili olduğu kaydedildi.

Raporun verilerine göre, dünya genelinde Müslüman nüfus oranı 2010 yılında yüzde 23,9 iken, 2020’de yüzde 25,6’ya yükseldi. Hristiyan nüfus ise yüzde 30,6’dan yüzde 28,8’e düştü. Hristiyanların nüfus oranındaki en büyük düşüşün Avrupa ve Amerika’da görüldüğü ifade edildi. Müslümanların, Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi bölgelerde yoğun olduğu belirtildi. Kuzey Amerika’daki Müslüman nüfusun yüzde 52,3 arttığı, Sahra Altı Afrika’da bu oranın yüzde 33,8, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da ise yüzde 23,9 olduğu kaydedildi. Hristiyan nüfusunun ise Kuzey Amerika’da yüzde 10,8; Avrupa’da yüzde 8,8 azaldığı, Sahra Altı Afrika’da ise yüzde 31,2’lik artış gösterdiği aktarıldı.

DİNLER ARASINDAKİ DAĞILIM

Raporda, Hristiyanlığın Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgeleri dışında en yaygın din olduğu belirtilirken, herhangi bir din mensubu olmayanların oranı yüzde 24,2 ile Hristiyanlar ve Müslümanların ardından en kalabalık üçüncü grup olarak değerlendirildi. 2010-2020 döneminde Yahudilerin nüfusunun yüzde 6 artarak yaklaşık 15 milyon kişiye ulaştığı kaydedildi. Bunun yanı sıra, 2020’de Budistlerin sayısının 2010’dan daha az olduğu, bu süreçte 19 milyon kişi azalmasının gözlemlendiği ifade edildi.

GELECEKTE MÜSLÜMAN NÜFUSUNUN DURUMU

Pew Research’ün 2017 yılında yayımladığı bir rapor, İslam’ın dünyada en hızlı büyüyen din olduğunu ve 2075 yılına kadar İslam’ın dünyanın en büyük dini olabileceğini öngörmüştü.