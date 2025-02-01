Mustafa Destici’den Disiplin Üzerine Açıklamalar

BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ’NİN AÇIKLAMALARI

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 5 teğmen ve 3 disiplin amirine “Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası” verilmesine yönelik olarak önemli değerlendirmelerde bulundu. Destici, “Kimse yaptığı disiplinsizliği Mustafa Kemal Atatürk’ün isminin arkasına sığınarak yok sayamaz ya da meşru göstermeye çalışamaz, meşruiyet kazandıramaz.” açıklamasını yaptı. Destici, Samsun’da bir otelde gerçekleştirdiği basın toplantısında, BBP’nin 32 yıl önce milliyetçi, maneviyatçı, demokrat, sivil ve İslami katılımcı kavramlarıyla kurulduğunu ifade etti. Bu süreçte milletin istiklaline ve istikbaline sahip çıktıklarını belirterek, “Büyük Birlik Partimiz milletin birliğinin ve kardeşliğinin kalesi olmaya devam edecektir.” dedi.

DARBE SÜREÇLERİNE DUYDUKLARI HASSASİYET

Destici, Türkiye ve Türk milletinin özellikle 1960 darbesinden bu yana birçok kez darbelerle ve muhtıralarla karşılaştığını vurgulayarak, bu durumun çok sayıda insanın mağdur edilmesine neden olduğunu söyledi. “Bunlar, milletimizin ve ülkemizin ekonomik, siyasi ve demokratik anlamda geriye gitmesine sebep oldu” diyen Destici, Büyük Birlik Partisi’nin darbelerin karşısında durduğunu belirtti. Türkiye’nin geçmişte yaşanan kötü deneyimlerinden dolayı büyük bir hassasiyet yaşadığını ifade eden Destici, mevcut durumu değerlendirerek “Bugün Türkiye’de 5 teğmenin ve 3 subayın ihracı konuşuluyor. Türkiye, geçmişte yaşadığı darbe süreçleri nedeniyle büyük hassasiyet yaşıyor.” dedi.

KURTULUŞ SAVAŞI VE ATATÜRK’ÜN ÖNEMİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlattığını hatırlatan Destici, “Türk milletinin her bir ferdinin Kurtuluş Savaşı’ndaki katkısı ve emeği vardır” ifadesini kullandı. Ayrıca, Atatürk’ün tarihteki rolüne vurgu yaparak, “Mustafa Kemal Atatürk üzerinden milleti ayrıştırmaya çalışanlar büyük yanlışın içindedirler” dedi. Destici, disiplinsizliklerin, hukuksuzlukların ve postmodern darbelerin Atatürk üzerinden meşrulaştırılamayacağını belirterek, “Bu milletin ortak adı büyük Türk milletidir” şeklinde konuştu.

TERÖRLE MÜCADELE POLİTİKALARI

Destici, parti olarak terörle müzakere değil mücadele yöntemini benimsediklerini dile getirerek, “Dünyanın hiçbir ülkesinde terör örgütünün partisinin kurulmasına müsaade edilmez. Terörle mücadelede kararlı olmalıyız.” dedi. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk ordusunun terörle mücadelede yeterli güce sahip olduğunu vurguladı. “Zaten şu anda ülke sınırlarımız içerisinde terör bitmiştir.” ifadesini kullanan Destici, demokrasi ve sivil siyaset zemininde mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

MÜZAKERE YAPILMASINI YANLIŞ BULUYORUZ

Demokrasinin önemini vurgulayan Destici, “Her birey fikrini ifade edebilir, millet ise sandıkta karar verir” diyerek, millete rağmen demokratik dönüşüm adı altında yapılan müzakere süreçlerinin yanlış olduğunu belirtti. “Büyük Birlik Partisi olarak bu yoldan dönülmesini ve kararlı mücadeleye devam edilmesini öneriyoruz.” şeklinde konuştu.