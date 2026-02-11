Mustafa Destici’den Kadın Hakları ve Yasal Düzenlemeler Açıklamaları

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ’NDEN KADIN HAKLARI VE GENÇLİK ÜZERİNE VURGULAR

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Genel Merkez’de gerçekleştirdiği basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Toplantının başında, görevlerinden ayrılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a teşekkür etti. Ayrıca, İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanlığına getirilen Akın Gürlek’i de kutlayarak, yeni görevlerinde başarılar diledi.

KADINLARA YÖNELİK SALDIRILARA TEPKİ

Destici, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e yönelik yapılan sözleri “çirkin saldırı” olarak tanımladı. Kadınların inançları ve kıyafetleri sebebiyle hedef alınmasını kabul etmeyeceklerini belirten Destici, “Geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da kadınlarımızın inançlarından, giyim kuşamlarından dolayı hakarete uğramalarını asla kabul etmiyoruz. Buna dün de sessiz kalmadık, bugün de sessiz kalmıyoruz, yarın da sessiz kalmayacağız” dedi.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ TALEBİ

15 yaşından küçük çocuklara sosyal medya hesabı açılmaması konusundaki yasal düzenlemenin taslağını desteklediğini ifade eden Destici, bu yöndeki adımların gelişmiş ülkelerde de atıldığını belirtti. “Biz ülke olarak bu konuda maalesef geç kaldık. Ama zararın neresinden dönülürse kârdır. Bu taslağın bir an önce yasalaşmasını ve uygulamaya girmesini bekliyoruz.” diyen Destici, aile yapısının ve gençliğin sosyal medya üzerinden zarara uğradığını aktardı.

GENÇLİĞİN GELECEĞİ ÜZERİNE ENDİŞE

Destici, “Nüfusumuzu kaybediyoruz, gençliğimizi kaybediyoruz, geleceğimizi kaybediyoruz” sözleriyle genç nüfusun kaybına dikkat çekti. Mevcut yasal düzenlemede 18 yaşının çocuk olarak kabul edildiğini hatırlatan Destici, 15 yaşından sonra işlenen suçların “çocuk suçu” kapsamı dışında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. “İşlenen suçların önemli bir kısmının bilinçli bir şekilde işlendiğini de biliyoruz” diyerek, terör ve suç örgütlerinin gençleri istismar ettiğini dile getirdi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI NET TAVIR

PKK ve DEM Parti’ye yönelik sert eleştirilerde bulunan Destici, süreç başında “şartsız, müzakeresiz ve pazarlıksız silah bırakılacağı”na dair yapılan açıklamaların sonuçsuz kaldığını belirtti. Anayasa’nın 10. ve 66. maddelerine atıfta bulunarak, vatandaşlık tanımının ve eşitlik ilkesinin açık olduğuna vurgu yaptı. “Bu ülkede terörist başı başta olmak üzere bu terör cinayetlerinin emrini verenler için umut hakkı da genel af da asla söz konusu olmaz” ifadeleriyle terör suçları hakkında net bir tutum sergiledi.

HÜKÜMETE YÖNELİK AÇIKLAMA

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın “Ankara Kürt’ün merkeze gelişine hazır olmalı” sözlerine sert bir tepki gösteren Destici, onun açıklamalarını kınadı. Destici, Türkiye’de Kürt kökenli vatandaşların devletin her kademesinde görev alabileceğini belirterek, “Bu ülkede cumhurbaşkanlığı yapan da olmuştur, başbakanlık yapan da olmuştur.” dedi.

STRATEJİK ORTA DOĞU POLİTİKALARI

Orta Doğu’daki durumu değerlendiren Destici, ABD’nin bölgede klasik işgaller yerine enerji anlaşmalarıyla kontrol sağlamaya çalıştığını savundu. Türkiye’nin bu süreçte etkin bir aktör olması gerektiğini kaydeden Destici, “Türkiye bugün bunun mücadelesini kararlı bir şekilde vermektedir.” diye konuştu. Savunma sanayisine yönelik önemli adımlar atıldığını dile getiren Destici, Türkiye’nin güçlendiğini ve daha da güçleneceğini aktardı.

EKONOMİK SIKINTILAR ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Ekonomik sıkıntılara değinen Destici, özellikle KOBİ’lere yönelik vergi ve SGK tahsilat yöntemlerini eleştirdi. “İşletmeyi kapatarak değil, işletmeyi yaşatarak tahsilat yapılmalıdır.” diyen Destici, banka blokeleri ve elektronik haciz uygulamalarının küçük esnafı zor durumda bıraktığını ifade etti. Borç tutarlarıyla orantılı ve kademeli haciz uygulamaları gerektiğini belirten Destici, mükelleflere ödeme planı imkanı tanınması çağrısında bulundu.