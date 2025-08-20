Mustafa Gökhan Böcek Tutuklandı

RÜŞVET SORUŞTURMASINDA GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen rüşvet soruşturması çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya Havalimanı’nda Mustafa Gökhan Böcek’in gözaltına alınmasını sağladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Böcek, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Böcek, tutuklandı.

ANTALYA’YA DÖNÜŞTE EŞİ DE TUTUKLANDI

Gökhan Böcek ile 2024 yılında evlenecek olan Zuhal Böcek, 27 Temmuz sabahı Antalya’dan İstanbul Havalimanı’na giderken “Suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması” suçlamasıyla gözaltına alındı. Antalya’ya getirilen Zuhal Böcek, 31 Temmuz’da tutuklandı.

SORUŞTURMA GELİŞMELERİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen rüşvet soruşturmasında, Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz’da gözaltına alındı. Muhittin Böcek, tutuklanırken, eski gelini Z.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu gelişmenin ardından Muhittin Böcek, görevden uzaklaştırıldı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, büyükşehir belediyesi genel sekreter yardımcısı Serkan Temuçin ve Kent Estetiği Daire Başkanı Tuncay Kaya “irtikap” suçundan tutuklandı. Bilgi işlem destek çalışanı Halil K., adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Zuhal Böcek de 27 Temmuz’da havalimanında yakalandı.

MİLYONLUK RÜŞVET İDDİALARI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında, 12 Ağustos’ta düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. İddialara göre, Antalya Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y. isimli kişiler, Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek’e 195 milyon lira rüşvet vermişti. Yapılan incelemelerde, paraların bir döviz bürosu aracılığıyla transfer edildiği ve bazı kısımlarının elden teslim edildiği ortaya çıktı. Şüphelilerin para transferlerini döviz alım-satımı ve hurda altın satışı gibi gösterdiği bilgisi soruşturma dosyasında yer aldı. Ayrıca, kuyumcu hesaplarına aktarılan paraların lüks araç alımlarında da kullanıldığı belirtiliyor.

KAYYUM ATAMALARI VE YAKALAMA

Soruşturma dosyasındaki hesap hareketleri ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda bir döviz bürosu ile iki kuyumcuya kayyum atanmıştı. Yakalama kararı bulunan Mustafa Gökhan Böcek, 19 Ağustos’ta Viyana’dan döndüğünde Antalya Havalimanı’nda gözaltına alındı.