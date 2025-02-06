Mustapha Yatabare Futbol Kariyerini Sonlandırdı

GENÇLERBİRLİĞİ’NDE KARİYERİNE VEDA ETTİ

39 yaşındaki Mustapha Yatabare, Gençlerbirliği’nde aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, “2023-2024 sezonu başında takımımıza transfer olan Mustapha Yatabare, futbolu bırakarak teknik ekibimize dahil oldu.” Yatabare, son antrenmanında takım arkadaşlarının alkış ve tezahüratları eşliğinde yeşil sahalara veda etti.

DÜYGU DOLU ANLAR VE TEŞEKKÜR

Duygusal anlar yaşayan Yatabare, “Herkese çok teşekkür ederim. İki senedir buradayım ve beni çok iyi karşıladınız. Umarım herkesin kariyeri istediği gibi ilerler. Bu sene başarılı olacağımıza inancım tam.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DE KULÜPLERDE GÖREV YAPTI

Beauvais doğumlu Malili forvet, Türkiye’de Gençlerbirliği dışında Trabzonspor, Karabükspor, Konyaspor ve Sivasspor’da görev yaptı. Bu sezon Gençlerbirliği ile ligde 9 maça çıkan Yatabare, toplamda 146 dakika sahada kaldı. Futbolculuk kariyerinde ise 565 maçta 152 gol attı.