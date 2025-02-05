mustapha-yatabare-futbolculuk-kariyerini-bitirdi

FUTBOL KARİYERİ SONLANDI

Gençlerbirliği’nde forma giyen 39 yaşındaki Mustapha Yatabare, aktif futbolculuk kariyerine veda etti. Gençlerbirliği Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “2023-2024 sezonu başında takımımıza transfer olan Mustapha Yatabare, futbolu bırakarak teknik ekibimize dahil oldu.” denildi. Son antrenmanına katılan Yatabare, takım arkadaşlarının alkışları ve tezahüratları eşliğinde yeşil sahalara veda etti.

DÜYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Duygu dolu anlar geçiren Yatabare, “Herkese çok teşekkür ederim. İki senedir buradayım ve beni çok iyi karşıladınız. Umarım herkesin kariyeri istediği gibi ilerler. Bu sene başarılı olacağımıza inancım tam.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DE GÖREV YAPTIĞI TAKIMLAR

Beauvais doğumlu Malili forvet, Türkiye’de Gençlerbirliği dışında Trabzonspor, Karabükspor, Konyaspor ve Sivasspor’da görev yaptı. Gençlerbirliği ile bu sezon ligde 9 maça çıkan Yatabare, toplamda 146 dakika sahada kaldı. Futbolculuk kariyeri boyunca 565 maçta 152 gol atarak önemli bir başarı elde etti.