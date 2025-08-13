Müşterilerin Iban Numaraları Değişecek

ENPARA BANK’IN DEVİR SÜRECİ BAŞLIYOR

Enpara.com’un Enpara Bank A.Ş.’ye devri için gerekli yasal onaylar tamamlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun onaylarının ardından devir işlemi 12 Eylül ile 26 Eylül 2025 tarihleri arasında başlayacak ve gerekli görülmesi durumunda 10 Ekim’e kadar sürecek. Süreç, müşteri gruplarına göre kademeli olarak yürütülecek ve her müşteriye devir tarihi en az 10 gün önceden bildirilecek.

DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA KESİN BİLGİLER

Enpara Bank, “masrafsız ve avantajlı bankacılık” anlayışını sürdüreceğini belirterek EFT, FAST ve havale işlemlerinin ücretsiz olacağını, kredi kartı aidatının ise ömür boyu alınmayacağını açıkladı. Banka, QNB Group’un gücüyle “mevduat bankası” lisansı altında faaliyetlerini devam ettirecek.

IBAN DEĞİŞİKLİĞİ VE HESAP NUMARALARI

Yasal zorunluluk sebebiyle IBAN numaraları değişecek fakat hesap numaraları korunacak. Müşterilerin yeni IBAN bilgilerini düzenli para gönderimi yaptıkları kişilerle paylaşmaları gerekecek. Yanlış IBAN’a yapılan EFT ve SWIFT işlemlerinde devir tarihinden yaklaşık bir ay önce QNB Bank’a verilecek talimatla bu işlemler otomatik olarak doğru hesaba yönlendirilecek. Enpara ve QNB Bank kredi kartlarını aktif olarak kullanan müşteriler, cep şubesi üzerinden limit paylaşımı yapabilecek. “Enpara Cep Şubesi” uygulaması devreye girecek ve mevcut şifreler kullanılmaya devam edecek.

GECİKME VE KAMPANYALAR HAKKINDA GÜNCELLEME

Devir sürecinde, gece saatlerinde veri aktarımı sırasında her iki bankada planlı kesintiler yaşanabilecek. Ayrıca “Üç banka, tek ATM” kampanyası sona erecek, müşteriler sadece QNB ATM’lerinden ücretsiz işlem yapabilecek. Diğer kampanyalar ise mevcut haliyle devam edecek. Enpara Bank’ın devir süreci, müşterilerin günlük bankacılık işlemlerini aksatmamak amacıyla kademeli olarak yürütülecek. IBAN değişiklikleri ve teknik geçişler konusunda müşterilere bilgilendirme yapılacak. Banka, avantajlı hizmet anlayışını koruyarak yeni dönemde de müşterilerine kesintisiz finansal hizmet sunmayı hedefliyor.