Müze Ve Ören Yerlerinden Gelir, 9 Milyar

MÜZE VE ÖREN YERLERİ ZİYARETLERİ ARTIYOR

Türkiye, tarihsel ve kültürel zenginlikleri ile dikkat çeken ören yerlerine sahiptir. Müzeler de bu mirası sürdürüyor ve koruyor. 2020-2024 yılları arasında, koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen müze ve ören yeri ziyaretleri sürekli artış gösteriyor. Bu artışa paralel olarak, müze ziyaretlerinden elde edilen gelir de yükseliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ziyaretlerinden sağlanan gelir, 2020-2024 dönemini kapsayan 5 yıllık süreçte toplam 9 milyar 432 milyon 586 bin 329 lira olarak kaydedildi. Aynı süreçte satılan “MüzeKart” sayısı ise 15 milyon 667 bin 7’ye ulaştı.

YENİ MÜZELER VE TEKNOLOJİLER HAREKETLİLİĞİ ARTIRIYOR

Farklı şehirlerde yeni müzelerin açılması, “MüzeKart” sistemi ve diğer teknolojik yenilikler, gece müzeciliğinin yaygınlaşması gibi etkenler, Türkiye’deki müze ve ören yerlerinde her yıl çeşitliliği artırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl ülke genelindeki müze sayısı 636’ya, müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı ise 61 milyon 687 bin 726’ya erişti.

Koronavirüs salgınının etkili olduğu 2020 ve 2021 yıllarında müze ve ören yerleri ziyaretlerinden elde edilen gelir, önceki yıllara göre belirgin bir şekilde geriledi. 2019 yılında 744 milyon 235 bin 981 lira olan gelir, seyahat kısıtlamaları ile 2020’de 169 milyon 308 bin 387 liraya düştü. 2021 yılında gelir artış gösterse de 362 milyon 270 bin 93 lira ile salgın öncesi dönemin çok gerisinde kaldı.

SALGINDAN SONRA GELİRLER YÜKSELDİ

Koronavirüs salgınının etkilerinin ortadan kalkmasıyla, 2022 yılında müze gelirleri 1 milyar 76 milyon 7 bin 587 liraya ulaştı. 2023 yılı geliri ise 2 milyar 666 milyon 691 bin 663 lira olarak belirlendi. Geçen yıl ise bu rakam 5 milyar 158 milyon 308 bin 599 lirayı buldu. Böylece 2020-2024 arasındaki toplam gelir, 9 milyar 432 milyon 586 bin 329 lira oldu.

MÜZEKART SATIŞLARI GÖZLEMLE ARTTI

Bakanlık tarafından sunulan “MüzeKart” satışları da gözle görülür şekilde artış gösterdi. 2020 yılı içinde 758 bin 509 “MüzeKart” satılırken, bu sayı geçen yıl 5 milyon 964 bin 575’e yükseldi. 2020-2024 dönemini kapsayan 5 yıl içinde toplamda 15 milyon 667 bin 7 kart satıldı.