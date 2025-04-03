Müzeler Gençlere Ücretsiz Oluyor

KAMPANYA DÜZENLENİYOR

Kültür AŞ tarafından yapılan bir açıklama doğrultusunda, 29 Mart – 7 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak bir kampanya ile 18 yaş ve altındaki gençler, Yerebatan Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Merkezi, Miniatürk ve Şerefiye Sarnıcı’nı ücretsiz ziyaret edebilecek. Ara tatil dönemini değerlendiren vatandaşlar, özellikle Miniatürk’e yoğun ilgi gösterdi. Aileleriyle beraber gelen çocuklar, birçok yapının küçültülmüş hallerini görerek ilginç anlar yaşadı.

GENÇLERDEN NEFES KESEN GÖRÜŞLER

Minik Zeynep, “Burada en çok dikkatimi teleferik çekti. Orayı çok beğendim. Nasıl yapmışlar, çok merak ettim. O yer benim için çok güzeldi. Orijinal teleferiğe hiç gitmedim. Müzelerin ücretsiz olması iyi olur, hem bir şeyler öğrenmiş oluruz. Tarihimizi, kültürümüzü öğrenmiş oluruz” şeklinde konuştu. İlk kez Miniatürk’e gelen Fatih Emir ise, “Anıtkabir ve Çanakkale Şehitleri anıtlarını beğendim. TBMM binası, Anıtkabir, Çanakkale Şehitleri Anıtı, İzmir Saat Kulesi’ni gördüm. Hepsini çok beğendim” dedi.

Eşsiz BİR DENEYİM

Hatice Gür, “Daha önce gelmek istediğimiz bir yerdi. Tatili değerlendirdik. Özellikle gitmediğimiz yerlerdeki maketleri görmek ayrıca sevindirdi. Gittiğimiz yerlerin maketlerini görmekte oldukça güzeldi. Bu bizim için bir anı oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Herkesin de gelmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum” diye belirtti. Miniatürk’e 15 yıl önce gelen bir vatandaş, “İlk gelişim değil, daha önce de buraya gelmiştim. Genel olarak beğeniyorum. 15 yıl önce gelmiştim ve şimdi gelişmiş, daha farklı maketler de eklenmiş” ifadelerini kullandı.

FARKLI GÖRSELLER KEŞFEDİLİYOR

En çok Pamukkale maketini beğenen bir çocuk, “Ben en çok Pamukkale’yi beğendim. Eğlendim. Ne zaman nerede olduklarını öğrendim” dedi. Afrika kökenli Bahar Borjali, “İlk defa geliyorum. Çok beğendim. Babam ve kardeşimle geldim. Her şeyi çok beğendim. Favorim yok. Burada yaşıyorum, doğdum burada” şeklinde düşüncelerini paylaştı. Kültür AŞ yetkilileri, düzenlenen kampanyaların gençlerin kültürel mirasla daha fazla buluşmasını hedeflediğini belirtti.