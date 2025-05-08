Müzik Kursunda Cinsel İstismar İddiası: S.G. Tutuklandı

MERSİN’DE CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

Mersin’in Tarsus ilçesinde, 7 kız çocuğuna gitar eğitimi veren S.G.’nin cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Gözaltına alınan S.G., adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

İSTİSMAR İDDİALARI AİLELERİ SARSTI

Alınan bilgilere göre, Tarsus’ta yer alan bir kursta haftada bir gün gitar dersi veren S.G., 7-12 yaşları arasındaki 7 kız çocuğuna cinsel istismar yaptı. Çocuklar, bu durumu ailelerine bildirdikten sonra aileler, polise başvurarak S.G. hakkında şikayette bulundu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan S.G.’nin işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanmasıyla olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Çocukların güvenliği ve yaşadıkları durumun aydınlatılması için yetkililer çalışmalarını sürdürüyor.