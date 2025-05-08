Müzik Kursunda Taciz İddiası: S.G. Tutuklandı

MERSİN’DE CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

Mersin’in Tarsus ilçesinde, gitar dersi veren S.G. adlı kişi, 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. S.G., gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

İDDİALAR VE AİLELERİN TEPKİSİ

Edinilen bilgilere göre, Tarsus’taki bir kursta haftada bir gün gitar eğitimi veren S.G., yaşları 7 ile 12 arasında değişen 7 kız çocuğunun kendisine cinsel istismarda bulunduğunu bildirerek ailelerine başvurdu. Aileler durumu öğrenir öğrenmez polise giderek S.G. hakkında şikayette bulundu.

SAVCILIK SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan S.G., adliyede tutuklanmasının ardından olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılacak.