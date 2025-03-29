myanmar-da-7-7-lik-deprem-felaketi

MYANMAR’DA DEPREM FELAKETİ

Cuma günü Myanmar’da büyük bir depremin etkisi hissedildi. Sagaing bölgesinde, Mandalay’ın hemen yakınında 7,7 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Bu güçlü deprem, evlerin yıkılmasına, yolların çökmesine neden oldu ve insanlar büyük bir korku ile kaçıştı. Olay o kadar şiddetliydi ki komşu Tayland’da bile “Bu neydi?” şeklinde tepkilere yol açtı. Myanmar, genel olarak depremlerle bilinse de, Sagaing bölgesinde böyle büyük bir yıkım nadiren yaşanıyordu. Ancak bu seferki olay tam anlamıyla bir felaket getirdi.

DEPREMLERİN SEBEPLERİ

Myanmar, Hindistan ve Avrasya’nın tam sınırında bulunuyor. University College London’dan Prof. Joanna Faure Walker, “Bu plakalar yan yana kayıyor, ama hızları farklı. Genelde ‘yanal atımlı’ dediğimiz depremler oluyor. Bunlar, derinlerdeki dalma-batma depremleri kadar sert olmasa da, 7-8 büyüklüğüne çıkabiliyor” şeklinde açıklıyor. İşte bu deprem de tam böyle bir durumdaydı ve 7,7 büyüklüğüyle Sagaing’i yerle bir etti.

DERİNLİĞİN ETKİSİ

British Geological Survey’den Roger Musson da durumu değerlendiriyor: “Deprem sadece 10 kilometre derinlikte oldu. Çok sığ olduğu için enerji yüzeye ulaşana kadar azalmadı. Binalar bu sarsıntıyı tam güçle aldı!” ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) da aynı kanıda: Merkez üssü sığ, dolayısıyla yıkım boyutları büyük. Musson, “Sismik dalgalar sadece bir noktadan değil, fay hattının her yerinden yayıldı. Her şey bu dalgalarla savruldu” diye de ekliyor.

BÜYÜK KAYIPLAR BEKLENİYOR

USGS’nin tahminleri oldukça ürkütücü: Bu deprem, 10 bin ila 100 bin kişinin hayatına mal olabilir. Ekonomik zarar ise Myanmar’ın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH) %70’ine kadar ulaşabilir. Musson, “Bu tahminler geçmiş depremlere, Myanmar’ın durumuna ve hazırlıksızlığına bakılarak yapıldı” diyor. Sagaing’de büyük depremler pek yaşanmazken, en son 1956 yılında böyle bir sarsıntı olmuştu. Bu nedenle mevcut yapılar, yollar ve altyapı bu şiddete dayanacak durumda değildi. Musson, “1956’dan beri yapılan yapılar bu güce hazır değil” uyarısında bulunuyor.

HAZIRLIKSIZLAR

Sagaing, depreme alışık bir bölge değil. Büyük sarsıntılar nadir gerçekleşiyor, fakat bu seferki felaket herkesi hazırlıksız yakaladı. Altyapı zayıf, evler eski ve hiçbir hazırlık yoktu. 10 kilometre derinlikte meydana gelen bu deprem, her şeyi yerle bir etti. Tayland’da bile hissedilen bu sarsıntı, Myanmar’ı derin bir yasa boğdu. İnsanlar enkaz altında, yardım bekliyor; ülke ise bu korkunç yükün altında eziliyor.

GELECEK ENDİŞESİ

Myanmar, depremlerle yaşamayı öğrenmiş olsa da, bu defa yaşanan durum çok farklı. Sagaing’deki bu nadir ve yıkıcı deprem, herkesi şoke etti. Binlerce can kaybı ihtimali, ekonominin çöküşü ve bir bölgenin tamamen harap olma riski gibi korkunç senaryolar mevcut. Bu felaket, doğanın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Myanmar şu anda yardım beklerken, dünya bu trajik tabloyu izliyor.