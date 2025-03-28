Myanmar’da 7,7 ve 6,4 İki Deprem

ŞİDDETLİ DEPREM MYANMAR’DA MEYDANA GELDİ

Myanmar’ın merkezinde 7,7 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin başkent Nepido’nun kuzeyindeki Sagaing bölgesinin yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında, 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. Deprem, komşu ülkeler olan Çin ve Tayland’da da hissedildi.

İKİ ART ARDA DEPREM OLAYI

USGS’nin verilerine göre, Myanmar’ın başkenti Nepido’nın kuzeyinde Sagaing bölgesinde 7,7 büyüklüğünde bir depremin ardından, yaklaşık 12 dakika sonra 6,4 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı kaydedildi. Myanmar yetkilileri, “İlk depremden yaklaşık 12 dakika sonra, Sagaing’in yaklaşık 18 kilometre güneyinde 6.4 büyüklüğünde nispeten güçlü bir deprem daha meydana geldi. Artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam edebilir, dikkatli olun” açıklamasında bulundu.

HASAR VE PANİK DURUMU

Deprem sonrası Bangkok’ta bazı gökdelenlerin yıkıldığı ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerin depremin şiddetini gösterdiği bildirildi. Tayland Başbakanı, depremin ardından acil bir toplantı yapıldığını açıkladı. Myanmar’da ise henüz hasar ve can kaybına dair resmi bir bilgi verilmedi.

KÖPRÜ ÇÖKÜNTÜSÜ

Myanmar’ın başkenti Nepido’da deprem nedeniyle bazı yollarda çatlakların oluştuğu gözlemlendi. Yerel kaynaklara göre, Myanmar’ın Ava ve Sagaing bölgesini bağlayan Irrawaddy Nehri üzerindeki bir köprü çöktü. Arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine gönderildi.

TAYLAND’DA CAN KAYBI YAŞANDI

Tayland Başbakanı, güçlü depremin ardından acil bir toplantı gerçekleştirdi. Polis ve sağlık görevlileri, Bangkok’ta inşaat halindeki 30 katlı bir gökdelenin çöktüğünü ve 43 işçinin mahsur kaldığını belirtti. 42 kişinin kurtarıldığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

BORSADA FAALİYETLER DURDU

Bangkok’ta yaşayan 17 milyondan fazla kişinin bulunduğu metropolde alarm sistemleri aktifleştirildi, vatandaşlar apartman ve otellerden tahliye edilerek sokaklara çıkarıldı. Tayland borsası, Myanmar’ın merkezinde meydana gelen depremin ardından faaliyetlerini tamamen durdurdu.

MYANMAR İTFAİYESİ HAREKETE GEÇTİ

Myanmar İtfaiye Hizmetleri Departmanı’ndan birYetkili, “Arama çalışmalarına başladık ve Yangon çevresinde dolaşarak can kaybı ve hasar olup olmadığını kontrol ediyoruz. Şu ana kadar elimizde henüz bir bilgi yok.” açıklamasında bulundu.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Depremin Tayland’ın başkenti Bangkok’ta birçok yüksek binada hasara yol açtığı bildirildi. Vali Chadchart Sittipunt, hasar gören bina sayısının henüz kesinleşmediğini ancak incelemelerin sürdüğünü açıkladı ve insanları tedbirli olmaya davet etti. Tayland sivil havacılık departmanı, Bangkok’taki tüm uçuşların normal şekilde devam ettiğini bildirdi.