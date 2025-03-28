Myanmar’da Deprem: Awa Köprüsü Yıkıldı

DEPREMİN ETKİLERİ VE GÜÇLÜ SARSINTI

Myanmar’ın Sagaing kenti merkezli yaklaşık 10 km derinliğinde 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler, felaketin boyutunu gözler önüne seriyor. Bu güçlü sarsıntı, sadece Myanmar’ı değil, komşu ülkeler olarak bilinen Çin ve Tayland’ı da derinden etkiliyor. Depremin merkez üssü, Mandalay’a 17.2 km mesafede ve 10 km derinlikte bulunan sığ bir noktada kaydedildi. Bu da depremin etkisini artıran bir faktör oldu. United States Geological Survey (USGS) verilerine göre, depremin hemen ardından 12 dakika içinde 6.4 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı gerçekleşti. Ancak, depremenin yarattığı kaos, özellikle Tayland’ın başkenti Bangkok’ta dramatik sahnelerle öne çıktı. Awa Köprüsü’nün yıkıldığı, gökdelenlerdeki sonsuzluk havuzlarının taştığı ve bir kişinin havuzdan düşerek en üst kattan aşağı savrulduğu anlar hızla yayıldı.

AWA KÖPRÜSÜ YERLE BİR OLDU

Myanmar’da depremin en dikkat çeken kayıplarından biri, Mandalay’daki tarihî Awa Köprüsü oldu. Irrawaddy Nehri üzerinde yer alan bu ikonik yapı, 7.7 büyüklüğündeki sarsıntıya dayanamayarak büyük bir gürültüyle çöktü. Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler, köprünün yıkılış anını ve etrafa saçılan molozları net bir şekilde gösteriyor. Yerel kaynaklar, köprünün çökmesiyle birlikte ulaşımda ciddi aksaklıklar yaşandığını ve çevredeki bazı binaların da hasar gördüğünü belirtiyor. Ayrıca, Mandalay’da eski kraliyet sarayının bir kısmı ve bazı yapılar da depremden zarar gördü. Ancak bu bilgilerin henüz resmi olarak doğrulanmadığına dikkat çekmek gerekiyor.

BANGKOK’UN DURUMU VE TAHRİBAT

Depremin etkisi, Myanmar sınırlarının ötesinde Tayland’ın başkenti Bangkok’ta da kendini gösteriyor. Bangkok’ta, özellikle yüksek gökdelenlerde bulunan sonsuzluk havuzları, depremin etkisiyle adeta birer şelaleye dönüştü. Sosyal medya platformlarında paylaşılan videolar, lüks otellerin çatı havuzlarından taşan suların gökdelenlerin kenarlarından aşağı aktığını gözler önüne seriyor. Havuzlardan taşan sular, çevrede bulunan insanları önüne katıp sürüklüyor. Depremin en trajik anlarından biri ise yine Bangkok’ta yaşandı. Sosyal medyada hızla yayılan bir görüntüde, bir gökdelenin çatı katındaki su dolu havuzdan bir kişinin deprem anında dengesini kaybederek en üst kattan düştüğü anlar dikkat çekti.

YIKIM VE HAYAT KAYIPLARI

Depremin merkez üssüne yakın olan Mandalay’da, binaların çöktüğü, yolların çatladığı ve bir caminin kısmen yıkılması sonucu en az üç kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Myanmar’ın başkenti Naypyidaw’daki bir hastane, “kitle yaralanma alanı” olarak tanımlandı; hastanenin acil servisi bile hasar gördü ve girişindeki betondan bir parça arabaların üzerine düştü. Tayland’da ise Bangkok’un Chatuchak bölgesinde yapım aşamasındaki bir gökdelen tamamen çöktü.

OLASI RİSKLER VE ULUSLARARASI YARDIM

Depremin etkileri, Myanmar ve Tayland ile sınırlı kalmadı; ayrıca Çin’in Yunnan eyaletinde ve Hindistan’ın bazı bölgelerinde de hissedildi. Çin, deprem sonrası tsunami uyarısı yayımladı, ancak şu ana kadar bir tsunami raporu verilmedi. Myanmar’da sıklıkla depremlerin yaşandığı Sagaing Fayı üzerinde gerçekleşen bu sarsıntı, uzmanlara göre daha büyük artçı sarsıntılara yol açabiliyor. USGS, depremin ardından “kırmızı alarm” seviyesinde uyarı vererek, binlerce kişinin hayatını kaybetme ihtimali ve yaygın hasar olabileceğini belirtti. Myanmar’ın askeri yönetimi ise nadir bir kararla uluslararası yardım talebinde bulundu ve altı bölgede olağanüstü hal ilan etti.