Myanmar’da Depremde Can Kaybı Arttı

CUMARTESİ GÜNÜ DEPREM ÜZERİNE DEVAM EDEN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Myanmar’da Cuma günü yaşanan 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremler sonrasında enkaz altındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

CAN KAYBI 2 BİN 56’YA YÜKSELDİ VE KAYIP SAYISI ARTMAKTA

Askeri yönetim tarafından yapılan açıklamada, deprem sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 56’ya ulaştığı ve yaralı sayısının ise 3 bin 900 olduğu duyuruldu. Ayrıca en az 270 kişinin hala kaybolduğu aktarıldı. Myanmar yönetimi, meydana gelen bu yıkıcı deprem ve can kayıpları nedeniyle bir haftalık ulusal yas ilan etti. 6 Nisan’a kadar bayrakların yarıya indirileceği belirtildi.

DSÖ’DEN YARDIM TALEBİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri ise yaptığı açıklamada, Myanmar’daki bazı hastanelerin kullanılamaz durumda olduğunu, diğer hastanelerin ise yaralılar ve cansız bedenlerle dolu olduğunu ifade etti. DSÖ, Türkiye’deki afetler için 8 milyon dolarlık yardım çağrısında bulundu.