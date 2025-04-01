Myanmar’daki Depremde Can Kaybı Artıyor

DEPREM KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Myanmar’da Cuma günü gerçekleşen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından, enkaz altındakileri bulmak için arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.

CAN KAYBIDA ARTIS

Ülkedeki askeri otoriteden yapılan açıklamada, depremler nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 56’ya ulaştığı, yaralı sayısının ise 3 bin 900 olduğu bildiriliyor. Açıklamada ayrıca, en az 270 kişinin hala kayıp olduğu ifade ediliyor. Myanmar yönetimi, meydana gelen yıkıcı depremler ve can kayıpları sebebiyle bir haftalık ulusal yas ilan etti ve 6 Nisan’a kadar bayrakların yarıya inmesini kararlaştırdı.

DSÖ’DEN YARDIM ÇAĞRISI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, Myanmar’daki hastanelerin bir kısmının kullanılamaz hale geldiğini ve diğer hastanelerin yaralılar ve cansız bedenlerle dolduğunu belirtiyor. Organizasyon, yaşanan bu durumu göz önünde bulundurarak 8 milyon dolarlık yardım talebinde bulundu.