N. Grev, E. Serbestlik Engeli Oluyor

Netanyahu, düzenlediği haftalık kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, İsrailli esir yakınlarının çağrısı üzerine genel greve giden halkın, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının süregeldiğini belirtti. Gazze kentinin işgal kararında ısrarcı olduklarını vurgulayan Netanyahu, İsrailli esirlerin serbest kalması adına ilerleme kaydedebilmek için Gazze Şeridi’nin “tehdit olmaktan” çıkarılması gerektiğini ifade etti.

esirlerin serbest kalmasını geciktiriyor

Netanyahu, 22 aydır süregelen saldırıların sonucunda binlerce Filistinli sivilin ölümüne yol açtığını ve bu saldırıların “Hamas’ı yenmeden” sona ermeyeceğini belirtti. Aksi takdirde, Gazze’deki hareketin “tavrını sertleştirmesi ve esirlerin serbest kalmasını geciktirmesi” olasılığını gündeme getirdi.

israil’de halk, genel grev yapıyor

İsrail Güvenlik Kabinesi’nin Gazze kentini işgal kararı sonrasında, Netanyahu hükümetinin ateşkes ve esir takası anlaşması imzalaması talebiyle ileri sürülen genel grevde halk, Tel Aviv başta olmak üzere birçok kentte eylemler düzenliyor. İsrailli esir aileleri tarafından duyurulan genel grev, ülkenin önemli üniversiteleri, 75 yerel yönetim, bazı işçi sendikaları ve muhalefet partileri tarafından destekleniyor.

israil’in tutumu nedeniyle tıkanan müzakereler

Gazze’de ateşkes müzakereleri, İsrail’in tutumu yüzünden çıkmaza girmiş durumda. İsrail, temmuz ayının son haftasında, Gazze’den çekilme, saldırıları sonlandırma ve esirlerin serbest bırakılması gibi temel konularda taviz vermeyerek Katar’da Hamas ile yürütülen dolaylı müzakerelerden çekilmişti. ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, o hafta, “Hamas’ın ateşkes konusunda isteksiz olduğunu” belirterek, Katar’ın başkenti Doha’da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini “danışma amacıyla” geri çağırmayı tercih ettiklerini söyledi.

israil, gazze’yi işgal kararı almıştı

Hamas, kapsamlı bir ateşkes ve esir takası anlaşmasına açık olduğunu açıklasa da İsrail’in, kendi şartlarının geçerli olduğu geçici bir ateşkes teklifinin dışında başka bir öneriyi kabul etmediğini bildirdi. Öte yandan, İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesi kararı almıştı.