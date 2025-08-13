N. Şartlar Artık Geçerliliğini Yitirdi!

İSRAİL PM NETANYAHU’DAN AÇIKLAMALAR

İsrail’de yayın yapan İ24 televizyon kanalına konuşan Başbakan Netanyahu, kendisine sorulan esirlerin bir kısmının serbest bırakılmasına yönelik kısmi bir esir takası anlaşması olasılığı hakkında, “Başkan Trump’ı duydunuz. Sanırım geride kaldı.” şeklinde yanıt verdi. Netanyahu, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması için her türlü girişimde bulunduklarını iddia ederek, “Hem sağ hem de ölü esirlerin hepsinin serbest bırakılmasını” istediğini belirtti.

TRUMP’IN ATEŞKES DEĞERLENDİRMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün yaptığı açıklamada, Hamas’ın mevcut koşullar altında esirlerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşmasına yönelik istekli olmadığına inandığını ifade etti. Trump, bu bağlamda İsrail’in Gazze kentini işgal kararı hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

BÜYÜK İSRAİL VİZYONU AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlendiğini belirterek, işgal altındaki Filistin topraklarını da kapsayan “Büyük İsrail vizyonuna” bağlı olduğunu söyledi. İ24 News muhabirinin “Büyük İsrail vizyonuna” karşı bir bağ hissedip hissetmediğine dair sorusuna “Çok” yanıtını veren Netanyahu, bu konudaki tutumunu net bir şekilde ortaya koymuş oldu. Ayrıca, İsrailli aşırı sağcı milletvekili Şaron Gal’ın kendisine “Büyük İsrail”i simgeleyen bir muska hediye ettiği belirtiliyor.

HAMAS HEYETİ MISIR’DA GÖRÜŞMELER YAPIYOR

Hamas yöneticisi Halil el-Hayye’nin başkanlığındaki bir heyetin, müzakerelere ilişkin görüşmeler gerçekleştirmek üzere bugün Mısır’ın başkenti Kahire’ye gittiği açıklandı. Mısır basınında yer alan haberlere göre, Hamas heyeti Gazze Şeridi’nde 60 günlük ateşkese ulaşmak için Kahire’nin yürüttüğü çabalar kapsamında ülkeye geldi. Hamas, daha önce İsrail ordusunun Gazze’ye saldırılarını sona erdirip bölgeden çekilmesi ve Filistinli mahkumların serbest bırakılması karşılığında esirleri “tek seferde” serbest bırakmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Ancak Netanyahu, Filistinli grupların silahsızlandırılmasını da içeren yeni şartlar koyarak bu öneriden kaçınıyor.

MUHAKEME SÜRECİNDEKİ TIKANIKLIK

Hamas, 24 Temmuz’da İsrail ile esir takası ve Gazze’de ateşkes konusunda arabulucuların sunduğu taslağa yönelik yanıtını ilettiğini bildirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi ise, Hamas’ın yanıtının arabulcular yoluyla Tel Aviv’e ulaştığını ve değerlendirildiğini duyurdu. Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, “Hamas’ın ateşkes konusunda isteksiz” olduğunu belirterek, Katar’ın başkenti Doha’da görüşmeleri yürüten ekibin “danışma amacıyla” geri çağırıldığını ifade etti.