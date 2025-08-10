Naci Görür: Daha büyük deprem beklemiyorum

DEPREM SIRASINDA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından şu şekilde konuştu: “Şimdi Alakır-Sındırgı/Balıkesir’de 6,1 deprem oldu. Deprem Simav Fay Zonu, Sındırgı Segmanı üzerinde. Sağ yönlü, yanal bir fay niteliğinde. Küçük deprem değil, hasar olabilir.” Görür, daha büyük bir depremin olacağını sanmadığını ifade ederek, “Evlerden bir müddet uzak durun. Sındırgı ve çevresinden yıkım haberleri geliyor. Sanıldığı kadar hasarsız atlatılmayacak. İnşallah fazla zaiyat olmaz. Unutmayın Tek çözüm deprem dirençli kentler. Artçılar devam ediyor.” diye ekledi.

ARTÇI DEPREMLERİN DURUMU

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Sındırgı’da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak, “Artçı depremler 5 büyüklüğüne ulaşacak, halkın resmi kurum ve kuruluşların bilgisi dahilinde hareket etmesi gerekiyor” dedi. Sözbilir, depremin kaynağının Simav fayının batı segmenti olduğunu belirtti. “Bu deprem 6,1 büyüklüğü Batı Anadolu için can ve mal kaybı anlamında eşik değerde bir depremdir. Köylerdeki yapılarda hasar gelişmiş olabilir” diyerek halkın hasar almış binalara girmemesi gerektiğinin önemine dikkat çekti.

BÖLGEDEKİ DEPREMLERİN GÖRÜNÜMÜ

6.1 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi ve vatandaşlar panik içinde sokaklara çıktı. CNN Türk’e konuşan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, “Bundan daha büyük deprem olabilir ancak çok güçlü değil” dedi. Pampal, “Bu deprem zaten bekleniyordu. Son aylarda Sındırgı civarında 4-5 büyüklüğünde depremler meydana geliyordu. Bu, Simav Fayı’nın baş ucunda yer alan bir bölge” şeklinde görüşlerini paylaştı. Pampal ayrıca, “Bu fay zonu, Batı Anadolu’dan İç Anadolu’ya doğru devam ediyor. Sındırgı’dan başlayıp Simav üzerinden Afyon–Akşehir–Gıraverdi hattına kadar uzanan bu fay sistemi, tarih boyunca birçok deprem üretmiştir” ifadelerini kullandı.

DEPREMİN DERİNLİĞİ VE RİSKLER

Pampal, depremin merkez üssü olan bölgede, 6.1 büyüklüğündeki ana depremden hemen önce 3.4 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandığını belirterek, “Artçı sarsıntılar elbette olacaktır. 6.1 büyüklüğü, bölge şartları dikkate alındığında yıkıcı etkiye sahiptir” dedi. Ayrıca “Deprem 11 kilometre derinlikte gerçekleşti; bu, sığ bir deprem olduğu anlamına geliyor. Sığ depremler yüzeye daha yakın oldukları için daha fazla hasara yol açabiliyor” ifadelerini kullandı.

BATI ANADOLU’NUN DEPREM RİSKİ

Batı Anadolu’nun İç Anadolu’ya doğru uzanan faylarının, çeşitli karakterlerin oluşturduğu bir zon olduğunu söyleyen Pampal, “Türkiye’nin deprem riskinin en yüksek olduğu Batı Anadolu’dur. En çok ve en sık deprem üreten bölge” ifadesini kullandı. Pampal’ın değerlendirmelerine göre, “Ana şok olarak değerlendirmek daha doğru; bundan sonra artçılar küçülerek günler ve aylar içinde devam edebilir.” Bu deprem, Türkiye’deki fay sisteminin dinamiklerini ortaya koyarken, toplumsal bilinç ve hazırlığın önemini bir kez daha gündeme getiriyor.