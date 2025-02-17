Naci Görür’den 7 Üzeri Deprem Uyarısı!

BİNGÖL’DE MEYDANA GELEN DEPREM UZMANLARI ALARMA GEÇİRDİ

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde gerçekleşen 4.8 büyüklüğündeki deprem, uzmanları uyarı yapmaya sevk etti. Yedisu Fayı nedeniyle, deprem bilimciler bu bölgede 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem tehlikesine dikkat çekiyor.

KUZey ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE TEHLİKE VAR

Prof. Dr. Naci Görür, Yedisu’nun bulunduğu Kuzey Anadolu Fay (KAF) hattında bulunmasına vurgu yaptı. “Deprem KAF üzerinde. Hem KAF hem de NAF tarafında yüklenen bir bölge” diyerek, bu bölgedeki sismik aktivitenin artma olasılığının yüksek olduğunu belirtti. Görür, açıklamasında “Büyük deprem beklediğimiz yer” ifadesini kullandı.

BÜYÜK DEPREM UYARISI VE GEÇMİŞ TAHMİNLER

Daha önce Bingöl-Karlıova-Erzincan hattında 7.4 büyüklüğünde bir depremin yaşanabileceğine dikkat çeken Görür, “Deprem üretti üretecek. Çok uzak zamanda değil. Olursa 7’nin üzerinde olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur” sözleriyle endişeleri artırdı.